Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bilim Kurulumuz AVM girişlerinde ateş ölçümü yapılmasını, ateşi...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bilim Kurulumuz AVM girişlerinde ateş ölçümü yapılmasını, ateşi yüksek veya hasta görünümlü kişilerin içeri alınmamasını tavsiye etmektedir"
03.06.2020 20:53 | Son Güncelleme: 03.06.2020 21:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bilim Kurulumuz AVM girişlerinde ateş ölçümü yapılmasını, ateşi yüksek veya hasta görünümlü kişilerin içeri alınmamasını tavsiye etmektedir"
Kaynak: İHA