Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bilim Kurulumuz AVM girişlerinde ateş ölçümü yapılmasını, ateşi...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bilim Kurulumuz AVM girişlerinde ateş ölçümü yapılmasını, ateşi...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bilim Kurulumuz AVM girişlerinde ateş ölçümü yapılmasını, ateşi yüksek veya hasta görünümlü kişilerin içeri alınmamasını tavsiye etmektedir"

03.06.2020 20:53 | Son Güncelleme: 03.06.2020 21:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bilim Kurulumuz AVM girişlerinde ateş ölçümü yapılmasını, ateşi yüksek veya hasta görünümlü kişilerin içeri alınmamasını tavsiye etmektedir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Bilim Kurulumuz AVM girişlerinde ateş ölçümü yapılmasını, ateşi...

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İBB'den '3 katı fiyatına cerrahi maske alımı' iddialarına ilişkin açıklama Haber
İBB'den "3 katı fiyatına cerrahi maske alımı" iddialarına ilişkin açıklama
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Son Dakika: Bakan Koca'dan 'Sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir Haber
Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Haber
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti
Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti
Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü
Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü
YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı
YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı
İstanbul'da sosyal mesafe unutuldu! İşçilerden tehlikeli eylem
İstanbul'da sosyal mesafe unutuldu! İşçilerden tehlikeli eylem
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere
Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere
37 yaşındaki adam, öldürdüğü büyükannesinin cesedini yemeye çalışırken yakalandı
37 yaşındaki adam, öldürdüğü büyükannesinin cesedini yemeye çalışırken yakalandı
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası
ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı
ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Psikolojik rahatsızlığı olan şahıs, 2 kardeşini uykusunda bıçakladı
Psikolojik rahatsızlığı olan şahıs, 2 kardeşini uykusunda bıçakladı
Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırıda tutuklanan zanlılar birbirini suçladı
Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırıda tutuklanan zanlılar birbirini suçladı
Sinir krizi geçiren baltalı adam, evdeki tüm eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren baltalı adam, evdeki tüm eşyaları sokağa fırlattı
1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü
1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Rüştü Zorlu Meral Akşener Adnan Menderes Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Birce Akalay Demet Akalın Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Fatih Terim Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Haziran Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bilim Kurulumuz AVM girişlerinde ateş ölçümü yapılmasını, ateşi... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 21:01:11. #1.15#
title