Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün bir kez daha toplandı. Sağlık Bakanı Koca'nın toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantıda, Kovid-19 ile mücadelede son durum ile normalleşme sürecinde atılacak adımlar görüşülecek.

NORMALLEŞME SÜRECİ GÖRÜŞÜLECEK

Vaka sayıları ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, Kovid-19 tanısı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, önlemler ele alınacak ve veriler doğrultusunda girilecek normalleşme süreci görüşülecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyecek.