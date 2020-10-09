Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Az olan meşhur olur, çok olan şöhret bulmaz. Filyasyon ekiplerimiz...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Az olan meşhur olur, çok olan şöhret bulmaz. Filyasyon ekiplerimiz...

09.10.2020 18:47 | Son Güncelleme: 09.10.2020 18:51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Az olan meşhur olur, çok olan şöhret bulmaz. Filyasyon ekiplerimiz de aynen böyle, dünyaca tanınıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Az olan meşhur olur, çok olan şöhret bulmaz. Filyasyon ekiplerimiz de aynen böyle, dünyaca tanınıyor. Pek çok ülkenin televizyon kanallarında, savaşçı kıyafetleri içinde hayranlıkla izlendiler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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