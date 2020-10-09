Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Az olan meşhur olur, çok olan şöhret bulmaz. Filyasyon ekiplerimiz...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Az olan meşhur olur, çok olan şöhret bulmaz. Filyasyon ekiplerimiz de aynen böyle, dünyaca tanınıyor.