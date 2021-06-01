Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Aşılamayla birlikte Eylül ayında normal hayata dönebiliriz"
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Aşılamayla birlikte Eylül ayında normal hayata dönebiliriz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Aşılamayla birlikte Eylül ayında normal hayata dönebiliriz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılamayla birlikte Eylül ayında normal hayata dönebiliriz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılamayla birlikte Eylül ayında normal hayata dönebiliriz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Koca, yaygın aşılama ile toplumsal bağışıklığın kazanılması ve bu sayede Eylül ayı sonrasına doğru normalleşmenin hedeflendiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Koca aşılamanın Haziran ayı ile birlikte hız kazanacağının altını çizerek, "Pandemiyi gündemimizden çıkaracağız demiştim, 2 metre mesafede maskeleri çıkarıyoruz. Aşılanmayla birlikte toplumsal bağışıklık kazanılacak. Yaygın aşılamayı yapmadıkça maske çıkarmayı önermiyoruz. Toplumsal bağışıklık olduktan sonra bu durum olabilir. Aşılama bitmedikçe kişisel tedbirlerin geride kalmasını beklemiyoruz. Aşılamayla birlikte Eylül ayında normal hayata dönebiliriz. Sahilde 2 metre mesafeyi koruyorsanız takmayın. Nasıl bulaştığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözleşmelere göre aşıların zamanında gelmesi durumunda, yaygın aşılama ile birlikte normalleşmeye adım adım geçilebileceğinin altını çizen Bakan Koca, "Bugün için 12 milyon ihracat izni alındığını söyledi Uğur hoca. Bu hafta itibariyle yollanmaya başlanacak, gelecek hafta sonuna kadar da tamamlanacak. 30 milyon doz aşı gelirse haziran sonu 20 yaşa kadar ineriz. Her şey yolunda giderse yerli aşının Eylül ayında kullanıma girmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Maskenin toplumsal bağışıklık sağlanana kadar devam edeceğinin ancak, açık alanlarda kişiler arası en az 2 metre varsa maskelerin çıkarılabileceğini söyleyen Koca, "Aşılamayı haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında yaygın olarak yapmak istiyoruz. Toplumun yüzde 60'ı aşılandığında toplumsal bağışıklık oluşacak ve bu sayede erken dönemde rahatlayabiliriz. Toplumsal bağışıklık yüzde 60 olmadıkça, kişisel tedbirlerin devre dışı olmasını önermiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

(Utku Şimşek/iha)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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