Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Akılcı Antibiyotik Kullanımı çalışmaları sonucunda, 2011 yılında...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Akılcı Antibiyotik Kullanımı çalışmaları sonucunda, 2011 yılında yüzde 35 seviyesinde olan "antibiyotik yazılan reçete" oranını 2018 yılında yüzde 24,55'e kadar düşürdüklerini bildirdi.
12.11.2019 13:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:46
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Akılcı Antibiyotik Kullanımı çalışmaları sonucunda, 2011 yılında yüzde 35 seviyesinde olan "antibiyotik yazılan reçete" oranını 2018 yılında yüzde 24,55'e kadar düşürdüklerini bildirdi
Kaynak: AA