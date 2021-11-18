Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde vefat ettiğini bildirdi. - Haberler
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde vefat ettiğini bildirdi.

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde vefat ettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde vefat ettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde vefat ettiğini bildirdi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti

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AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri

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