Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Açıklaması
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bayramdan sonra kontrollü olmak kaydıyla yurt dışından gelişleri olabildiğince test yaparak bu dönemi daha sağlıklı götürme eğilimindeyiz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Açıklaması
13.05.2020 21:23 | Son Güncelleme: 13.05.2020 21:23

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bayramdan sonra kontrollü olmak kaydıyla yurt dışından gelişleri olabildiğince test yaparak bu dönemi daha sağlıklı götürme eğilimindeyiz. Testi de daha çok hızlı tarama testi tarzı yapmak istemiyoruz. Olabildiğince imkanlarımızı zorluyoruz ve erken dönemde bu testlere başlamış olacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Koca, korona virüs nedeniyle turizm sektöründe alınacak tedbirlere ilişkin soruya, "Bununla ilgili Turizm Bakanlığımız ile yoğun bir çalışma dönemi geçirdik ve devam ediyoruz. Bir grup oluşturarak bilim kurulumuzun da bu anlamda alınması gereken tedbirleri belirtip nasıl bir tedbirlerin devam edebileceğiyle ilgili bir plan yapıldı. Sertifikasyon dahil olmak üzere turizm bakanlığımız ile geliştirdiğimiz bir takım yaklaşımlar oldu. Bayramdan sonra kontrollü olmak kaydıyla yurt dışından gelişleri olabildiğince test yaparak bu dönemi daha sağlıklı götürme eğilimindeyiz. Testi de daha çok hızlı tarama testi tarzı yapmak istemiyoruz. Olabildiğince imkanlarımızı zorluyoruz ve erken dönemde bu testlere başlamış olacağız. PCR moleküler test ile bu taramaları yapmak istiyoruz. Geniş bir uygulama rehberi de hazırlandı. Bütün hazırlıklarımızı şu dönemde yaptık bayram sonrası devreye alma gayreti içinde olacağız" şeklinde yanıt verdi.

"Tedbirlere uyulursa ikinci dalganın olma durumu önlemiş oluruz"

Bakan Koca, ikinci dalganın gelip gelmeyeceğine yönelik soru üzerine, "Yer yer bu kurallara uyulmadığını görüyoruz. Bunların asla olmaması gerekiyor. Hepimiz bu anlamda uygun ifade tarzlarıyla birbirimizi uyarabiliriz. Hiç kimsenin kendi başına istediği gibi hareket etmeye hakkı olamaz. Bu tedbirlere uyma noktasında bir gayret içinde olursak o durumda ikinci bir dalganın olma durumu önlemiş oluruz, değilse kaçınılmaz son tabi ki öyle olur. Kalabalıkların oluştuğu günden 1 hafta 10 gün sonra vakaların arttığını siz de görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Bağışıklık haritaları saha çalışmaları

Bağışıklık haritaları için saha çalışmalarının başlama zamanına ilişkin Koca, "TÜİK tarafından bağışıklık haritası için test yapılacak 150 bin kişinin kimler olduğu dahil olmak üzere örneklem yöntemiyle tespit edildi. Biz bu dönemde PCR testini yapmak istiyoruz ama becerebilirsek PCR testine antikor testi ilavesi de yapmak istiyoruz. Muhtemelen haftaya başlanmış olur" dedi.

Aile Sağlığı merkezinde çalışan doktor ve hemşirelere ek ödemelerle ilgili soru üzerine Bakan Koca, "Aile Sağlığı Merkezinde çalışan arkadaşlarımız çok önemli gayret gösterdiler. Onlara teşekkür ediyoruz. Bununla ilgili Mart, Nisan, Mayıs aylarında kendilerine bir ek ödeme yapılması konusunda daha önce yapılabileceğini ve bunun üzerine çalıştığımızı söylemiştim. Yapılma konusunda bir gayret içindeyiz. Önümüzdeki günlerde bu netleşmiş olur" dedi.

"Yüz yüze sınavların olmaması konusunda bir karar alınmış oldu"

Üniversitelerin açılmasıyla uygulanacak sınavlara ilişkin tedbirler konusunda açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Koca, "Finallerin üniversitelere bırakılarak gerektiğinde yüz yüze yapılabilmesi konusunda bir yaklaşım söz konusu idi. Haziranda hem LGS hem YKS imtihanının yapılıyor olması bir hareketliliğe sebep olacağını düşünüyoruz. İlave yüz yüze finallerin de yapılıyor olması bu hareketliliği daha da artıracağı kaygısı oluştu bizlerde. Bilim Kurulumuzda da bu değerlendirildi. Yüksek Öğretim Kurumumuza da yüz yüze yapılmadan olabildiğince dijital bu sınavların yapılması yaklaşımımıza da karar vererek yüz yüze sınavların olmaması konusunda bir karar alınmış oldu" diye konuştu.

"Bu hastaneleri çok amaçlı hastaneler ve kalıcı hastaneler olarak planlıyoruz"

Muhalefetin İstanbul'da yapımı devam eden hastanelere yönelik eleştirilerini değerlendiren Koca, "Pandemi hastaneleri daha çok geçici yapılan hastane şekli. O dönem için yapılan ve devamında da devre dışı olan yapılar olarak yapıldı. Bu pandemi hastanelerini yaparken yüzde 90 ya da yüzde 100 doluluk oranımız olduğu için bu hastaneleri yapmıyoruz demiştim. Bu hastaneleri çok amaçlı hastaneler ve kalıcı hastaneler olarak planlıyoruz demiştim. Biz deprem için, afetler için, salgın için hastanelerimiz var mı? Yeri geldiğinde pistiyle deprem ve afet döneminde de sizin kullanabileceğiniz hastaneler olarak kullanılıyor olacak. Bunu sadece pandemi döneminin hastanesi olarak düşünmedik ve düşünmüyoruz. Yeri geldiğinde sağlık turizmi için de kullanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bulaştırma oranı R0 değerine yönelik ise Bakan Koca, "Bölgesel olarak değişen değerler olmuştu. Şu an Türkiye'nin R0 değerinin 1,6 olduğunu söyleyebilirim" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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