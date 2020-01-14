Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Açıklaması

14.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:55

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Anestezi ilacı ile ilgili bir sorun yok. Bloklanmış ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil" dedi.



Koca, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin anestezi ilacına ilişkin sorusuna cevap verdi. Koca, "Sistemden bloklanmış bir ilaç. Anestezi ilacı ile ilgili bir sorun yok. Bloklanmış ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil. Vatandaşın tedirgin olmasını gerektiren bir durum söz konusu değil" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA