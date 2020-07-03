Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "4 ölü, 45 kayıp 97 yaralı var"
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "4 ölü, 45 kayıp 97 yaralı var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "4 vatandaşımız hayatını kaybetti.

03.07.2020 16:22 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:38

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "4 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1'i ağır, 97 yaralı var. 45-50 civarında işçiye ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun'a ait Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikasında bugün öğle saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bölgeye gelerek bilgi aldı.

3 bakan ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fabrikada daha önce benzer şekilde, bu büyüklükte olmayan patlamaların olduğunu bildiklerini ifade eden Bakan Koca, "Hayatını kaybeden 4 vatandaşımız oldu. Kendilerine Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 5 hastanemize 97 yaralı nakledildi. 16 kişi taburcu edildi, 1 kişinin ağır yaralı olarak tedavisi yapılmakta 31 yaşında bir vatandaşımız, durumu ciddi olan, bunun dışında başka yaralımız yok" diye konuştu.

84 AMBULANS, 2 AMBULANS HELİKOPTER MÜDAHALE EDİYOR

Olayın ilk anından itibaren 84 ambulans, 2 ambulans helikopter, 18 UMKE timinin olaya müdahale ettiğini söyleyen Bakan Fahrettin Koca, "AFAD ekiplerimiz intikal edip hizmette bulunuyorlar. Ekip olarak olayın bundan sonraki süreci, tüm vatandaşlarımızın durumlarını netleştirene kadar kalacağımızı söylemek istiyorum. Milletimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

"YAKIN BÖLGEDE BULUNANLAR DIŞARIYA ÇIKMASIN"

Havai fişekte çeşitli gazların bulunduğunu hatırlatan Bakan Koca, "Özellikle tansiyon, solunum sıkıntısı ve benzeri hastalar için riskli. Özellikle yakın bölgede ilk 12 saat önemli. Maskeli olunması, dışarı çıkılmaması, kapı ve pencerelerin dikkatli açılmasını öneriyoruz" dedi.

Fabrikanın 186 çalışanının olduğunu söyleyen Bakan Koca, "100 kişiye ulaştık. 20 kişinin işe gelmediğini biliyoruz. 45-50 civarında kişiden haber almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Enkazda çalışmalar devam etmekte. Tüm ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Sayın başsavcımızın kontrolünde, patlamanın nerede, nasıl meydana geldiği yönünde çalışmalar, soğutmanın ardından değerlendirilip kamuoyu ile paylaşılacak" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise, "Sosyal yardımlar ve hizmetler ile çalışanların yanındayız. Rabbim doğal afetlerden milletimizi korusun" dedi.

(Ali Yıldız-Burak Can Tokyürek-Enes Bektaş-Gürcan Yılmaz-Orkun Kaya/İHA)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: '4 ölü, 45 kayıp 97 yaralı var'

Kaynak: İHA

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