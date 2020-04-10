Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "2 bin 423 hastamız taburcu edildi." Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "2 bin 423 hastamız taburcu edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "2 bin 423 hastamız taburcu edildi."

-"Türkiye'de son 24 saatte 98 kişinin hayatını kaybetmesi ile birlikte can kaybı bin 6'ya yükseldi."

"Millet devlet el birliği ile biz bu koronayı mutlaka yeneceğiz."

-"Vekillerine seslenmek istiyorum. Sağlık camiası olarak uzun yıllardır süren sorunumuz var. Kamuoyu vicdanı hiçbir seferinde sineye çekmedi. Hekimlerimizin diğer birçok personelimizin uğradığı şiddet haber konusu oldu. Yasalar şiddete eğilimli kişiler için caydırıcılıktan uzak kaldı. Yüce Meclisimiz sağlıkta şiddetin önlenmesi yasa teklifiydi beklenen adımı attı. Ülkemizde de bu suçların ancak caydırıcılıkla önlenebileceği açıktır. Caydırıcı sertlikte olması Cumhurbaşkanımızın da talebidir. Sağlık çalışanlarımızın önemli bir kısmının mücadele ettiği bu günlerde yeni bir şiddet olayı toplum vicdanında bağışlanması mümkün değildir. Yasa tasarısı bizler içinde büyük önem taşımaktadır. Sağlık çalışanına dönük şiddet bu suçun toplum vicdanındaki karşılığı neyse o vicdanın adaletteki dengi bir ceza ile cezalandırılacaktır. Sizlerden isteğimiz bu yasa tasarısının meclisinin evet oyuyla bir an önce yasalaşmasıdır. Salgına karşı savaşta Meclisten personel için kalkan istiyoruz. Meclis oy birliğiyle bu yasayı çıkartırsa meclisimizi yürekten alkışlayacağız." dedi.

Kaynak: İHA