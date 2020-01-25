Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "19 vatandaşımızı kaybettik. Malatya'da 221, Elazığ'da 551 yaralımız...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "19 vatandaşımızı kaybettik. Malatya'da 221, Elazığ'da 551 yaralımız var. Elazığ'da 30'a yakın göçük altında vatandaşımız olduğunu biliyoruz, depremde ölü sayısı artabilir.
25.01.2020 05:52 | Son Güncelleme: 25.01.2020 05:57
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "19 vatandaşımızı kaybettik. Malatya'da 221, Elazığ'da 551 yaralımız var. Elazığ'da 30'a yakın göçük altında vatandaşımız olduğunu biliyoruz, depremde ölü sayısı artabilir." - ANKARA
Kaynak: İHA