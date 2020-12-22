Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespiti yapılmıştır
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespiti yapılmıştır

22.12.2020 08:47 | Son Güncelleme: 22.12.2020 08:51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespiti yapılmıştır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespiti yapılmıştır. 4 bin 603 yolcunun bilgileri siteme aktarılarak ikametleri ve kaldığı otellerinde izolasyona alınmışlardır" dedi.

Sağlık bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonu üzerine 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize uçuşların askıya alındığını ve o an itibariyle havada olan yolcular için de tedbirleri duyurduklarını hatırlatarak, "Önceki gece bu ülkelerden ülkemize giriş yapan 335 yolcu sağlık kontrolünden geçirilmiş ve PCR testi yapılmıştır. Yolculara 1. ve 7. Günü PCR örnekleri alınmaktadır. Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmıştır. 14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespiti yapılmıştır. 4 bin 603 yolcunun bilgileri siteme aktarılarak ikametleri ve kaldığı otellerinde izolasyona alınmışlardır. Bu yolcularımızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda PCR testleri yapılmaktadır" ifadesini kullandı.

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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