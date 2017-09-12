Sağlık Bakanı Demircan, YÖK Başkanı ve Rektörlerle Bir Araya Geldi

Sağlık Bakanı Demircan, YÖK Başkanı ve Rektörlerle Bir Araya Geldi

Sağlık Bakanı Demircan, YÖK Başkanı ve rektörlerle bir araya geldiANKARA - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, YÖK Başkanı Yekta Saraç ve rektörlerle "Üniversite Hastaneleri Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı"nda bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Demircan, YÖK Başkanı ve rektörlerle bir araya geldi

ANKARA - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, YÖK Başkanı Yekta Saraç ve rektörlerle "Üniversite Hastaneleri Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı"nda bir araya geldi.