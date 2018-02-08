Sağlık Bakanı Demircan yaralı askerleri ziyaret etti

"Türkiye, kendisine karşı gerçekleştirilen bu saldırıların üstesinden en kısa zamanda gelecek, hak eden hak ettiği cezayı görecek"

HATAY - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 'Zeytin Dalı' harekatında yaralanan askerleri Kırıkhan Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Bakan Demircan Kilis'te gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Kırıkhan Devlet Hastanesine gelerek burada Tedavi gören Askerleri ziyaret ederek sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Bakan Demircan'a Hatay Valisi Erdal Ata, Ak Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal eşlik etti.

Bakan Ahmet Demircan hastane çıkışında yaptığı açıklamada, "Türkiye, uluslararası hukuktan doğan hakkını kullanıyor. Bu müdahale esnasında yaralanan şehit olan askerlerimiz oluyor. Aynı şekilde karşı taraftan Kilis ilimiz ve ilçelerine, Hatay ilimiz ve ilçelerine roketlerle saldırılar vaki oluyor. Onların yaraladığı, hayatını kaybeden insanlarımız oluyor. Yaralıların iyileştirilmesi için burada görev yapan hekim arkadaşlarımızı takdir etmek için elimizden gelen katkılar sağlandı. Planlandığı şekilde burada hekimlerimiz görev yapıyor. Biz de kendilerini yerinde ziyaret etmek istedik. Herhangi bir ihtiyaçları, sıkıntıları var mı diye. Gördük ki hekim arkadaşlarımız gayet güzel, moralleri yerinde ve fevkalade başarılı şekilde hizmetlerini sürdürüyorlar. Her türlü destek kendilerine veriliyor. Hemşire kardeşlerimiz, sağlık çalışanlarımız tümüyle hekim arkadaşlarımızla birlikte bu çalışmayı sürdürüyorlar. İnşallah Türkiye, kendisine karşı gerçekleştirilen bu saldırıların üstesinden en kısa zamanda gelecek, hak eden hak ettiği cezayı görecek" dedi.