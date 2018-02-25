Sağlık Bakanı Demircan: Siz İstemeseniz de Türkiye, Afrin'e Girecek (2)

KİTAP FUARINA ZİYARET

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Karadeniz 4'üncü Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Bakan Demircan, fuardaki stantları tek tek dolaşarak, yazar ve okurlar ile sohbet etti. Stantlardaki kitapları da inceleyip, bilgi alan Bakan Demircan, daha sonra fuardan ayrıldı.