Sağlık Bakanı Demircan: Siz İstemeseniz de Türkiye, Afrin'e Girecek

SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili olarak, "Birileri diyor ki 'Afrin'e girmeyin.' Arkadaş, siz kimin tarafındasınız? Afrin'e Türkiye girmesin diye kim istiyor. ABD, Avrupa istiyor. Siz istemeseniz de Türkiye oraya girecek" dedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, partinin Samsun'un Kavak İlçe Başkanlığı'nın ilçe düğün salonunda düzenlenen 6'ncı Olağan Kongresi'ne katıldı. Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Demircan, "Birileri diyor ki; 'Afrin'e girmeyin.' Arkadaş siz kimin tarafındasınız? Afrin'e Türkiye girmesin diye kim istiyor, ABD, Avrupa istiyor. Siz istemeseniz de Türkiye oraya girecek. Ama bu saldırıları def etmek için yapılan cumhur ittifakı ile bu ülke bir seçime gidiyor. Bu yasal düzenlemeyi önümüzdeki hafta uygulamaya geçireceğiz. Milletimiz de seçimlerde gereken cevabı verecektir" dedi.

TÜRKİYE ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR

Türkiye'nin ve bölgenin zorlu bir süreçten geçtiğini söyleyen Bakan Demircan, "Eskiden bu coğrafyayı parçalamış olanlar, yeniden harita çizmek, kargaşa yaratmak isteyip, kardeşi kardeşe düşürmek istiyorlar. Bir ülkenin lideri çıkıp diyor ki; dünya beşten büyüktür. Bu kolay bir şey değil. Bu zamana kadar tüm dünyanın egemenlik haklarını 5 ülkenin liderleri belirliyordu. Artık o devir bitti. Artık bir millet liderine sahip çıkıyor, çıkmaya da devam ediyor. 2019 seçimi, bütün seçimlerden daha önemli bir seçim" diye konuştu.

TÜRKİYE, KENDİ UÇAĞINIDA YAPACAK

Türkiye'nin ileride kendi uçağını yapacak duruma geleceğini ifade eden Bakan Demircan, "Millet iradesi, çok yönlü bir mücadele ile başarıya adım adım ilerliyor. Bu mücadele dışarıdan baskılar, tehditler bir tarafa, içeride vesayet rejimleri ve en son da 15 Temmuz'da yaşadığımız ciddi bir darbe girişimi ile karşı karşıya kalındı ve Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde milletin harekete geçmesi ile uçurumun kenarından yukarıya çıkarıldı. Türkiye güçlenmek zorunda. Attığı adımları daha da güçlendirerek atmak zorunda, yani durmak yok, yola devam. Türkiye, ileride kendi uçağını yapacak duruma gelecek inşallah. Tankını, tüfeğini yapıyor. Uçağını da yapacak inşallah. Bu terör belasını artık başımızdan atacağız, ister tek başlarına gelsin, isterlerse hepsi geldin" şeklinde konuştu.

Tek liste halinde gidilen seçimlerde genel merkezin adayı Osman Atlı ilçe başkanı seçilirken, kongreye ayrıca Ak Parti Genel Başkan Yardımcı Çiğdem Karaaslan, Ak Parti Samsun Milletvekilleri, Çağatay Kılıç, Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı, İl Koordinatörü Cumhur Önal, delegeler ve çok sayıda partili katıldı.

- Samsun