Sağlık Bakanı Demircan Şehit Aileleri ve Gazilerle Yemek Yedi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınmasıyla ilgili, "Milletimiz bir meşru savunmayı yapmıştır. Meşru savunma burada kalmayacaktır. Ülkemize dönük olan bu tehdidi sonuna kadar ortadan kaldırmak için üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

Bakan Demirci, Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı nedeniyle şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen yemeğe katıldı.

Tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını söyleyen Demircan, yaşanılan toprakların kolay kazanılmadığını belirtti. Demircan, "Her gazanın, her kahramanlığın her şehitliğin gününü anma günü yapsak, yıl içinde her günü şehitler, gaziler günü olarak kutlamak durumunda kalacağız ama bunların içinde istisna teşkil edecek şekilde önem arz edenlerden birini yaşıyoruz." diye konuştu.

Demircan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılında, sadece Çanakkale'yi anmakla kalmadıklarını, tüm şehitleri andıklarını vurguladı.

Şehit yakınlarıyla 103 yıl önceki Çanakkale Zaferi'ni ve aynı günde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de kazandığı zaferi paylaştıklarını ifade eden Demircan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanımız halkımızla sabah paylaştı. Evet, şu anda kontrolümüz altında. (Afrin) Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçleri tarafından kontrole geçirilmiştir. Ülkemizi, milletimizi tehdit etmeye kalkışan terör yuvası bir şekilde orada mağlup edilmiştir. Milletimiz böyle zaferlere, böyle güzel haberlere elbetteki layıktır. Milletimiz bir meşru savunmayı yapmıştır. Meşru savunma burada kalmayacaktır. Ülkemize dönük olan bu tehdidi sonuna kadar ortadan kaldırmak için üzerimize düşeni yapacağız. Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde, Malazgirt'te yani 1071'den bugüne kadar şehit olan, vatanımız için şehit olan bütün şehitlerimizi tekrar rahmetle minnetle anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyorum."

Demircan, konuşmasının ardından şehit yakınları ve gazilerle ilgilenerek bir süre sohbet etti.