Sağlık Bakanı Demircan, Samsun'da Yatırım Toplantısına Katıldı

SAMSUN (İHA) – Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, Samsun'da devam eden yatırımlar ve planlanan yatırımların değerlendirileceği toplantıya katıldı.

Samsun'da devam eden yatırımlar ve yapılması planlanan yatırımların konuşulduğu toplantı Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın katılımlarıyla Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleşti. Toplantıda Samsun'u kalkındırmaya yönelik projeler konuşuldu.

Toplantının açılışının basına açık olduğu bölümde konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Samsun için çok önemli bir toplantıyı yapmak için toplandık. Sayın Bakanımızın da katılımlarıyla birlikte ilin yatırımcı kuruluşlarıyla bir araya gelerek yatırımları koordine etmek için çalışmalar yürüteceğiz. Bakanımız Ahmet Demircan'ın direktifleri doğrultusunda Samsun'daki kamu yatırımcısı kurum ve kuruluşları çağırdık. Burada sunumlar yapılacak. Daha sonra da bakanımız ve milletvekillerimizle birlikte yatırımları gözden geçireceğiz. Amacımız Samsun'un kamu hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmasıdır. Ankara'da takip edilmesi gereken konular varsa bunları bakanımıza ve vekillerimize aktararak onların da desteğiyle güzel ve kalkınmış Samsun için seferber olmayı düşünüyoruz. 2018 yılı ödeneğimiz 1 milyar 255 milyon TL'dir. Toplamda 687 projemiz var" dedi.

Toplantıda çok kısa bir konuşma gerçekleştiren Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise, "Yapılan toplantı ile yatırımlarımızı ve hedeflerimizi gözden geçireceğiz. Bugüne kadar yapılan bütün yatırımları takip eden milletvekili arkadaşlarımızla birlikte yatırımları gözden geçirip, gereken neyse yapmak için kararlar alacağız" diye konuştu.

Kurum ve kuruluşların sunumları basına kapalı olarak gerçekleşti.

Toplantıya ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Hasan Basri Kurt, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, ÖMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı. - SAMSUN