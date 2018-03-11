Sağlık Bakanı Demircan Samsun'da Açıklaması

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Durmayacak, Münbiç'te, Kuzey Suriye'de, Kuzey Irak'ta PKK'yı inlerine kadar takip edeceğiz ve bu terör belasını sona erdireceğiz. Bunu başarmamızın tek dayanağı, milletimizin iradesidir. Milletimizin kararlı duruşudur. Bu kararlı duruşu ve bu iradeyi de milletimiz sergilemektedir." dedi.

Demircan, AK Parti 19 Mayıs 5'inci Gençlik Kolları Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Türkiye'de siyaseti gençleştirdiğini ifade etti.

AK Parti'nin gençlik kolları ve kadın kollarına büyük önem verdiğini, böylece yaşlısıyla genciyle toplumun tüm katmanlarını siyasete kattıklarını dile getiren Bakan Demircan, AK Parti'nin, millet iradesini siyaset ve devlet yönetimi üzerinde etkili kılan bir siyasi hareket olduğunu vurguladı.

AK Parti'nin bu sayede başarılı olduğuna işaret eden Demircan, "O sayede ülkenin başarıları peş peşe geliyor. O sayede vesayet rejimlerini bir bir deviriyor ve vesayet sistemlerini yıkıyor. Millet egemenliğini hakim kılıyor. İşte o sayede ülke kendi güvenliğine karşı yapılan iç ve dış saldırılarla mücadele ettiği bir dönemde yüzde 7,1'lik kalkınmayı sağlayabiliyor. Bu ancak milletin topyekun katılmasıyla başarılabilecek bir iştir." diye konuştu.

Ahmet Demircan, millet iradesi hakim kılındığında başarılamayacak hiçbir iş olmadığını, bütün sorun ve problemlerin millet iradesiyle çözülebileceğini ifade etti.

"Adım adım o terör örgütlerinin inine giriliyor"

Türkiye'nin sınır dışında da tehditleri bertaraf etmek için mücadele ettiğini anımsatan Demircan, şöyle devam etti:

"Adım adım o terör örgütlerinin inine giriliyor. Birileri istemese de hani Amerika istemiyor, PYD istemiyor, PKK istemiyor. Terör yuvalarına, Afrin'e girilmesin istiyor. Biri de içeriden diyor ki 'Afrin'e girilmesin'. Anamuhalefet partisi. Anlayabiliyor musunuz bunu? Bunu anlamak mümkün değil ama milletimiz çok iyi anlıyor ve meseleyi çözüyor. Nerede? Sandıkta. 2019'da milletin önüne konacak sandıkta da milletimiz bu yanlışları düzeltecek. Bunların yapmış olduğu bu yanlış çıkışların cevabını verecek."

Türkiye'nin kalkınıp güçlenmesinden sadece ülkenin değil tüm mazlum halkların istifa edeceğine dikkati çeken Bakan Demircan, tüm dünya mazlumlarının gözünün Türkiye'de olduğunu, bu beklentiyi bu milletin asla boşa çıkarmayacağını belirtti.

Demircan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın yakın bir zamanda tamamlanacağını ancak bitmeyeceğini ifade ederek, "Durmayacak, Münbiç'te, Kuzey Suriye'de, Kuzey Irak'ta PKK'yı inlerine kadar takip edeceğiz ve bu terör belasını sona erdireceğiz. Bunu başarmamızın tek dayanağı, milletimizin iradesidir. Milletimizin kararlı duruşudur. Bu kararlı duruşu ve bu iradeyi de milletimiz sergilemektedir." şeklinde konuştu.

Ahmet Demircan, Türkiye'nin 2019 yılında çok önemli seçimler geçireceğini kaydederek, "2019'da Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en önemli seçimi yapmış olacağız. Bu cumhurbaşkanlığı sisteminin sandıktan çıkması şeklinde olacak. Referanduma 'evet' dediniz, şimdi 2019'da onun uygulamasını yapacağız Allah'ın izniyle. İnşallah ondan sonra bu yeni sistemin meyvelerini milletimiz toplayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kongreye, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, Kadın Kolları Başkanı Rabia Baykeser, Gençlik Kolları Başkanı Caner Göktepe ve partililer katıldı.