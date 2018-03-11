Sağlık Bakanı Demircan, Samsun'da

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Türkiye bütün etrafında bu sıkıntılar yaşanırken, içeride 15 Temmuz belasını def ederken, öbür taraftan da Afrin'de, Azez'de, El Bab'da teröre karşı mücadele ederken diğer taraftan da yüzde 7,1'lik kalkınmayı gerçekleştiriyor. Elhamdülillah Türkiye güçlenmesini, kalkınmasını, gelişmesini devam ettiriyor." dedi.

Demircan, Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Canik 3. Kadın Kolları Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin milletin kendisini temsil eden ve milletin tüm unsurlarını bünyesinde barındırabilen bir parti olduğuna işaret etti.

Kadınların ve gençlerin de siyasette etkili rollerde yer alabilmesi için AK Parti'nin düzenlemeler yaptığını dile getiren Demircan, 18 yaşından sonra cepheye giderek ülkenin bağımsızlığını korumak için savaşan gençlerin bu cepheyi açan siyasi iradede de yer alması gerektiğini ifade etti.

Demircan, buna ilişkin yaptıkları çalışmayı değerlendirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bunu 30'dan 25'e, oradan da 18'e düşürdük. Olması gereken yere getirdik. Gençlerimiz siyasetin içinde, ülkenin sahibi, iradesi var ve iradesini kullanıyor, gereğini yerine getiriyor. Öbür taraftan toplumun yarsını teşkil eden, aslında toplumu doğuran insan ana... Kadınlarımızı da aynı şekilde toplumun içerisinde siyaset denen, millete hizmet için devleti yönetme sanatını icra eden faaliyet alanında görev alma yetki ve yetkinliğini göstereceğine inandığımız siz değerli kadınlarımız siyasetin içerisinde. Böyle büyük bir gelenek diğer siyasi hareketlerde yok."

"Mazlumların liderliğini yapan bir siyasi hareketin içerisindeyiz"

Türkiye'nin dünya mazlumlarının umudu olduğunu, bunun karşılığını da dünya siyasetinde aldığını dile getiren Demircan, şöyle konuştu:

"Bir liderimiz varki dünyadaki cari siyasetin yanlış zemine oturan siyasetin yanlışlığını bütün dünyanın gözü önüne serdi ve dedi ki 'Dünya 5'ten büyüktür. Hatta bir adım ilerisi dünya 1'den büyüktür.' Birileri çıktı mukaddes Kudüs şehrini İsrail'in başkenti olarak ilan etti. İstanbul'da bir toplantı yapıldı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve onun yansımasıyla Birleşmiş Milletler de Amerika'nın bu çıkışına dünya 'dur' dedi. Bu dünyanın 5'ten ve dünyanın 1'den büyük olduğunun gerçek bir şekilde gösterilmesinin ilk adımıdır. Bu yanlış siyaset elbetteki dönecektir. Mecrasını doğru siyasetle değiştirecektir. Dünya bu şekilde bir yere gidemez. Nasip oldu. Nereye nasip oldu bu? Türkiye'ye nasip oldu. Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu. Mazlumların liderliğini yapan bir siyasi hareketin içerisindeyiz. Bu, dünyaya, insanlığa örnektir. "

Demircan, Türkiye'nin, güvenliğini tehdit eden bir terör örgütüyle karşı karşıya olduğunu kaydederek, bu nedenle Türkiye'nin sınır ötesi bir hareket düzenleyerek Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığını anımsattı.

Kadınların Türkiye'nin dört bir tarafında bu harekata destek verdiğini, oğlunu cepheye göndermekle kalmayan kadınların onlara börek, çörek ve ördüğü çorabı da gönderdiğini belirten Demircan, "Birileri bizim ülkemizin karşı karşıya kaldığı saldırıya karşı ülke olarak uluslararası meşruiyete dayanan bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü korumak için giriştiğimiz bu harekata laf söylüyor. 'Afrin'e girmeyin' diyorlar. Kim diyor? Biliyorsunuz PKK diyor, PYD diyor, Amerika diyor, bir de bizim içimizde siyaset yapan ana muhalefet diyor. Bunu nasıl bir araya getirecek bu millet? Elbetteki milletimiz bunun gereken cevabını sandıkta verecek inşallah." diye konuştu.

Demircan, ülkenin bağımsızlığı ve egemenliği için verilen bu mücadelenin daha başarılı hale gelebilmesi için Türkiye'nin daha çok güçlenmesi gerektiğine işaret ederek, Türkiye'nin güçlenmesi için de siyasi iradenin tek merkezde güçlü bir şekilde toplanması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin her alanda 15 yılda gelişerek kalkındığını ifade eden Demircan, "Türkiye bütün etrafında bu sıkıntılar yaşanırken içeride 15 Temmuz belasını def ederken, öbür taraftan da Afrin'de, Azez'de, El Bab'da teröre karşı mücadele ederken diğer taraftan da yüzde 7,1'lik kalkınmayı gerçekleştiriyor. Elhamdülillah Türkiye güçlenmesini, kalkınmasını, gelişmesini devam ettiriyor. Onların hepsinin üstesinden gelebilecek güçtedir ve daha da güçlenecektir inşallah." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, Kadın Kolları Başkanı Rabia Baykeser, Gençlik Kolları Başkanı Caner Göktepe ve partililer katıldı.