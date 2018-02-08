Sağlık Bakanı Demircan, Kilis'te

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'teki Suriye sınır hattında görev yapan sağlık ekiplerini ziyaret etti.

Bakan Demircan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis'te, Vali Mehmet Tekinarslan, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ve diğer ilgililerle ilk olarak Kocabeyli Acil Müdahale Ünitesini ziyaret etti.

Burada sağlık ekipleri tarafından karşılanan Bakan Demircan, daha sonra ünitede yer alan Kocabeyli Sahra Hastanesini gezdi.

Görevlilerden bilgi alan Demircan, hastanede görev yapan sağlık ekipleriyle bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

3'üncü Hudut Tabur Komutanlığına ziyaret

Bakan Demircan daha sonra sınır güzergahında Gülbaba Köyü'ndeki Şehit Jandarma Astsubay Mehmet Deveci Kışlasında konuşlu 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı.

Komutanlıktaki askeri yetkililerle bir süre basına kapalı görüşen Bakan Demircan, ardından Kilis Devlet Hastanesine geçerek burada tedavi gören askerleri ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleştirildi.

Bakan Demircan, kent merkezinde bir süre önce terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca atılan roketten hasar gören restoranda inceleme yaptıktan sonra kentten ayrıldı.