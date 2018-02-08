Sağlık Bakanı Demircan, Hatay Devlet Hastanesinde yaralıları ziyaret etti

HATAY - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanıp Hatay Devlet Hastanesinde tedavi gören askerleri ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Bakan Demircan, Hatay'da Zeytindalı Dalı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti. Bakan Demircan, yaralıların durumlarının iyi ve morallerinin yüksek olduğunu belirterek, "Hatay'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdik. Bu çerçevede bir dizi ziyaretlerden sonra Kilis'teki sağlık merkezimizi ziyaret etti. ve orada gördük ki, sağlık merkezinde çalışan hekimlerimiz, hemşirelerimiz, sağlık personelimiz hepsi büyük bir moralle kendilerine verilmiş olan o büyük görevi hakkıyla yerine getirmişler ve getiriyorlar. Tabii ki Kilis'te de yaralılarımız vardı, onları da ziyaret ettik. Yaralılarımız gayet iyi, sıkıntıları yok. Herhangi bir endişe edecek durumları yok. Aynı şekilde Kilis'teki ziyaretimizden sonra Hatay'ımıza geldik. Hatay'da Kırıkhan ilçemizdeki, hastanemizi ziyaret ettik. Oradaki yararlılarımızı ziyaret ettik. Yaralılarımızın durumları iyi, bizim yaralılarımız ile birlikte ÖSO saflarında bizimle savaşan gazilerde vardı orada, onlarında yaralılarını ziyaret ettik. Tekrar geldik Hatay'da, hastanemizde gerekli ihtiyaç ve incelemeleri, denetlemeleri yaptıktan sonra sizlerle oturup sohbet ettik. Fevkalade güzel bir şekilde hizmetler yerine getiriliyor. Yaralılarımızın durumları iyi, moralleri iyi, taburcu olacağız, yarın gideceğiz, taburcu olduktan sonra görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz diyorlar. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Kendilerine geçmiş olsun diyoruz. Bu uğurda canlarını feda eden bütün şehitlerimize ve bugüne kadar bu toprakları bize vatan kılmak için canını feda eden bayrağımıza kanımıza renk veren şehitlerimize cenabı haktan rahmet diliyoruz. Gazilerimize şifalar diliyoruz. Bu mücadelede onlara yardımcı olan sağlık personelimize doktorundan, sağlık çalışanına, hemşiremize varıncaya kadar hepsine teşekkürü bir borç bilirim" dedi.

Bakan Demircan, Hatay Devlet Hastanesi yönetimi ile sohbet ettikten sonra Hatay'dan Havaalanına hareket etti.