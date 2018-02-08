Sağlık Bakanı Demircan, Hatay'da

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yaralanan ve tedavileri Hatay'da devam eden askerler ile sınır hattında görevli sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Bakan Demircan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Hatay'da, Vali Erdal Ata, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal ve diğer ilgililerle Kırıkhan Devlet Hastanesine geldi.

Burada harekat kapsamında yaralanan ve tedavileri süren askerleri ziyaret eden Demircan, yaralı askerler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Demircan, bugün Kilis ve Hatay'da ziyaretlerde bulunduğunu anlattı.

Türkiye'nin kendisine karşı terör saldırısını bertaraf etmek için müdahale gerçekleştirdiğini hatırlatın Demircan, "Haklı bir müdahale bu, uluslararası hukuktan doğan hakkı kullanıyoruz. Bu müdahale esnasında yaralanan şehit olan askerlerimiz oluyor, aynı şekilde karşı taraftan Kilis ilimiz ve ilçelerine, Hatay ilimizin ilçelerine roketlerle saldırılar vaki oluyor, onların yaraladığı, hayatını kaybeden insanlarımız oluyor, yaralıların iyileştirilmesi için burada görev yapan hekim arkadaşlarımızı takdir etmek için elimizden gelen katkılar sağlandı." diye konuştu.

Demircan, burada hekimlerin görev yaptığını belirterek, "Biz de kendilerini yerinde ziyaret etmek istedik, herhangi bir ihtiyaçları, sıkıntıları var mı diye. Gördük ki hekim arkadaşlarımız gayet güzel, moralleri yerinde ve fevkalade başarılı şekilde hizmetlerini sürdürüyorlar. Her türlü destek kendilerine veriliyor. Hemşire kardeşlerimiz, sağlık çalışanlarımız tümüyle hekim arkadaşlarımızla birlikte bu çalışmayı sürdürüyorlar. İnşallah Türkiye, kendisine karşı gerçekleştirilen bu saldırıların üstesinden en kısa zamanda gelecek, hak eden hak ettiği cezayı görecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Demircan, tüm sağlık çalışanlarını tebrik ederek başarılı çalışmalarının devamını diledi.