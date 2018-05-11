Sağlık Bakanlığından Müjde! Onay Çıktı, 18 Bin Personel Alınacak

Sağlık Bakanı Demircan, Maliye Bakanlığının onay verdiğini ve 18 bin sağlık personeli alınacağını söyledi.

"ÖSYM'NİN SİTESİNDEN İLAN EDİLECEK"

İşte Demircan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

27 bin ebe, hemşire, sağlık teknikeri ve teknisyeni alıyoruz. 9 binini aldık. 18 bininin de Maliye Bakanlığından izni çıktı. Önümüzdeki günlerde ÖSYM'nin sitesinde ilan edilecek.

"HAZİRAN'A VARMADAN 18 BİN ÇALIŞANI, SAĞLIK ORDUSUNA KATACAĞIZ"

Haziran ayına varmadan ya da haziran başında 18 bin sağlık çalışanını bu sağlık ordusuna katmış olacağız. Onun peşinden çok da geciktirmeden 19 bin de sağlık işçisi alacağız.