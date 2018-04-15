Sağlık Bakanı Demircan: "2019 Seçimleriyle Vesayeti Tarihe Gömmüş Olacağız"

15 Temmuz'da gerçekleşen vesayet hamlesini milletin 250 şehit vererek durdurduğunu belirten Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle vesayetin tarihe gömüleceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Samsun İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katıldı. Mevcut başkan Rabia Bay Keser'in tek liste ile girdiği kongrede konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti'nin 2002 yılından bu yana Türkiye'yi başarıdan başarıya taşıdığını belirtti. Yılmaz, 2019 seçimlerine doğru büyük bir hizmet anlayışına girilmesi gerektiğini vurguladı.

AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Hasan Basri Kurt, eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan kongrede selamlama konuşmaları yaptı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, burada yaptığı konuşmada, cumhuriyet ve demokrasi kavramlarının önemine vurgu yaparak, "Milletimiz İstiklal harbini zaferinden önce Büyük Millet Meclisini kurdu. Kazandıktan sonra da Cumhuriyeti kurdu. Ondan sonra demokratik Cumhuriyet için mücadelesini verdi. Sistemini yenilemek için uğraştı. Çok partili hayata geçti fakat bu mücadele 10 yıl sonra darbelerle karşılaştı. En son 15 Temmuz darbe girişimi. Cumhuriyet devletin sahibinin cumhur olmasıdır. Demokrasi de devletin nasıl yönetildiğine milletin karar vermesi. Türkiye demokratik cumhuriyet mücadelesini yaklaşık 70 yıldır sürdürüyor. Bu mücadele sürecinde önemli merhaleler geçildi. En büyük merhale 2017'de atılan adımdır. Bizim demokratik cumhuriyet modelimiz parlamenter sistemdi. Parlamenter sistemi kaldırmamız da ancak bu kadar zamanla oldu. Bu araç bu kadar hız yapabiliyordu. Milletimiz, cumhurbaşkanlığı sistemine geçme kararını; daha hızlı kalkınmak, çağdaş medeniyetler seviyesini yakalamak için bu modeli kabul etti. Onun için 2019 süreci fevkalade önemli bir süreç. Cumhuriyet tarihi boyunca milletimizin demokratik mücadelesini bir adım daha yükseğe taşınması mücadelesidir. İnşallah milletimiz bu süreci 2019 da başarıyla neticelendirecektir. Vesayete niyet edenlerin sonlandırıldığı bir seçim olacak bu seçim. 15 Temmuz'da milletimiz son vesayet hamlesini 250 şehit vererek durdurdu. 2019 seçimleriyle vesayeti tarihe gömmüş olacağız. Türkiyeyi bir terör kuşağı ile kuşatmak isteyenlere de bu aziz millet gereken cevabı verdi" diye konuştu.

Kongreye ayrıca; ilçe belediye başkanları ve parti yönetimi katıldı. - SAMSUN