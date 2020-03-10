Sağlık Bakanı Corona Virüsünde Avrupa'yı İşaret Etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de henüz Corona virüsü hastası tespit edilmediğini yineledi.
10.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:46
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de henüz Corona virüsü hastası tespit edilmediğini yineledi. Bakan Koca,"tedbirsiz" olmakla suçladığı Avrupa ülkelerine seyahat etmiş veya bu ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarına 14 günlük izolasyon süreci dahil kişisel tedbir almaları çağrısı yaptı
Kaynak: DailyMotion.com
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