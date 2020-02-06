: Sağlık Bakanı: 'Çin'den Uçuşlar Durdurulacak'

06.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:46

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara tedirgin olmamaları çağrısında bulunarak, "Bu süreçte Türkiye'de halen herhangi bir yeni Corona virüs tanısı alan hastamız olmamıştır. Ancak bu gece itibariyle Çin'den uçuşlar durdurulmuş olacak" dedi

Haber Videosu