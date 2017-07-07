Sağlık Bakanı Akdağ Van'a Geliyor

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere Van'a gelecek.



Alınan bilgilere göre, Bakan Akdağ'ın 10 Temmuz Pazartesi günü sabah saatlerinde Ankara'dan Van'a geleceği belirtildi. İlk olarak Van Valiliği ve AK Parti Van İl Başkanlığını ziyaret edecek olan Akdağ'ın, daha sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek sağlık personeli ile öğle yemeğinde bir araya gelecek. Ardından Elit World Otel'de yapılacak olan Van Sivil Dayanışma İnisiyatifinin Sağlığa Bakışı ve Van İl Sağlık Değerlendirme toplantılarına katıldıktan sonra Ankara'ya döneceği kaydedildi. - VAN