Sağlık Bakanı Akdağ - Eskişehir

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, çocuklara yönelik taramalara özellikle iki alanda daha ilave yapılması kararını aldıklarını belirterek, "Bunlardan birisi, omurga eğrilikleri ile ilgili okul çağına başlamadan çocukların taranması ve gerekli müdahalelerin yapılması için fırsat oluşturması, bir diğeri de okuma ya da matematik işlemleri ile ilgili güçlük çekenler, aslında zekaları yerinde bazen de yüksek olmasına rağmen güçlük çeken çocuklarımızın zamanında tespiti ve öğretmenlerimizin bu çocuklarla özel ilgilenmelerinin sağlanması." dedi.



Akdağ, kentteki otelde düzenlenen Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerini bütün olarak değerlendirdiklerini ifade ederek, Eskişehir'de gelecek yıllarda, 2019 da dahil olmak üzere sağlıklı hayat merkezleri yapacaklarını söyledi.



Söz konusu merkezlerin aile sağlığı merkezlerine destek veren yeni kavramlar olduğuna dikkati çeken Akdağ, şunları dile getirdi:



"Sağlıklı hayat merkezlerinde hayat biçimlerimizi sağlıklı hale getirmek için sağlık çalışanları bize destek olacak. Şişmansam, nasıl zayıflayacağım, hareketsizsem nasıl daha hareketli hale geleceğim, şeker hastası olmuşsam hastalığımı nasıl kontrol edeceğim, bir kalp hastalığı riskim varsa bu riski nasıl azaltırım, böbrek hastası olmamam için beslenmemde tuz oranını nasıl azaltırım gibi birçok alanda kanser taramaları dahil değerlendirmeleri ve takipleri yapacağız.



Bütün Türkiye'de bu şekilde toplamda binin üzerinde sağlıklı hayat merkezleri planlamış durumdayız. 3 toplum ruh sağlığı merkezimiz olacak. Artık ruh sağlığı açısından vatandaşlarımızın, böyle geçmişte olduğu gibi Bakırköy, Manisa, Elazığ'da depo hastanelerde aylarca yattığı bir modeli çağ dışı buluyoruz. Toplum ruh sağlığı merkezlerini geliştirerek olabildiğince ayakta meşguliyet tedavisini içeren bir tedavi şekline inşallah dönmüş olacağız. Yine birinci basamakta içme ve kullanma sularının temiz olması, mikrobiyolojik ve kimyasal açıdan temiz olması, insan sağlığı açısından çok önemli."



Akdağ, değerlendirmelerde özellikle kimyasallar açısından Eskişehir'de "şehir suyu"nun arıtılması ihtiyacının tespit edildiğini belirterek, "Bunu belediyemize bildireceğiz. Bir an önce Eskişehir Belediyesinin su arıtması ile ilgili gerekli çalışmaları tamamlaması ve Eskişehirli vatandaşımızın sağlığı açısından riskleri ortadan kaldırması gerekiyor. Bunu İl Müdürlüğümüz, belediyeye gerekli uyarıları yapacak şekilde yazısını yazacak ve meseleyi takip edeceğiz." diye konuştu.



"Çocuklara sigara satılmasına asla müsaade etmeyeceğiz"



Akdağ, tütün denetimlerinin daha da sıkılaştıracağını vurgulayarak, gençlerde tütüne başlamanın kapalı mekanlardaki kullanım ihlalleri ya da tütün ürünlerinin satılmasıyla ilgili ihlallerle yakın ilgisi bulunduğunu bildiklerini söyledi.



"Özellikle şu anda kanunda yasaklanmış ve cezası olan tek adet sigaranın çocuklara satılması konusundaki uygulamalara asla müsaade etmeyeceğiz." diyen Akdağ, şunları kaydetti:



"Bağımlılık konusunda mevcut Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezlerine (ÇEMATEM) ilave olarak ayakta tedavi imkanlarımızı artıracağız ve aşağı yukarı bir yıla yakın süreyle bağımlılığı olan çocuklarımızı rehabilite edecek sistemleri, Eskişehir'de de Türkiye'de olduğu gibi geliştireceğiz ama burada mesele Sağlık Bakanlığının meselesi olmaktan ziyade, öncelikle bu maddelerin yurt dışından Türkiye'ye sokulması ya da imalatının önlenmesi ile ilgili bir meseledir.



Ayrıca, ailelerin üzerine düşen vazifeler de var. Tabii ki biz Sağlık Bakanlığı olarak üzerimize düşen işleri yapacağız."



"Şehirde çok güzel örnekler var"



Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Yunus Emre Devlet Hastanesini yıl içinde hizmete alacaklarına değinerek, işi yapan yükleniciyle ilgili bazı sorunlar olduğunu, Eskişehirlilerin bunları işitmiş olabileceğini, bu meselenin de büyük ölçüde çözüldüğünü anlattı.



Gelecek yılın ilkbahar aylarında Şehir Hastanesinin açılışını yapacaklarına dikkati çeken Akdağ, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma ile ilgili tedbirlerini şimdiden almaya başlaması gerektiğini vurguladı.



Çocuklara yönelik sağlık taramaları



Toplantıda aldıkları kararlada da değinen Akdağ, şu bilgileri paylaştı:



"Çocuklara yönelik taramalara özellikle iki alanda daha ilave yapılması kararını aldık. Bu, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumunun işi ama buradan Türkiye'ye bunu duyurmuş oluyorum. Bunlardan birisi, omurga eğrilikleri ile ilgili okul çağına başlamadan çocukların taranması ve gerekli müdahalelerin yapılması için fırsat oluşturması, bir diğeri de okuma ya da matematik işlemleri ile ilgili güçlük çekenler, aslında zekaları yerinde bazen de yüksek olmasına rağmen güçlük çeken çocuklarımızın zamanında tespiti ve öğretmenlerimizin bu çocuklarla özel ilgilenmelerinin sağlanması."



Daha sonra Akdağ ve beraberindeki Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan ve Emine Nur Günay ile ilgililer, yapımı süren Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.