Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan Yeni Yılın İlk Bebeklerine Ziyaret

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan yeni yılın ilk bebeklerine ziyaret



SAMSUN - Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, yeni yılın ilk dakikalarında Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni ziyaret ederek, yeni yılın ilk bebeklerine "hoşgeldin" dedi.

Bakan Ahmet Demircan 2018'in ilk dakikalarını memleketi Samsun'da geçirdi. Bakan Demircan, Samsun'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni ziyaret ederek yeni yılın ilk bebeklerine "hoşgeldin" dedi. İlk olarak Yenidoğan Ünitesini ziyaret eden Bakan Demircan daha sonrasında Acil Servis ve diğer poliklinikleri gezdi.

Gezi sırasında kısa bir yeni yıl kutlama açıklaması yapan Bakan Demircan, "Samsun'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne ziyarette bulunduk. Yılın ilk bebeklerini ziyaret ettik. Kendilerine yeni yıl vesilesi ile 'hoşgeldin' dedik. 2018'in 2017'den daha güzel geçmesini bütün İslam alemi ve dünya için diliyorum. Halkımıza 2018'in daha büyük umutla yeşermesine vesile olmasını diliyorum. Halkımızın yeni yılını tebrik ediyorum. Burada ve dünyanın pek çok yerinde dünyaya gelen bebeklerimize hoşgeldiniz diyoruz. Bundan sonrada serviste yatan bebekleri ve aileleri ziyaret edeceğiz" dedi.

Bakan Demircan'ın hastaneyi gezdiği sırada hastaneye giren ve Bakan Demircan'la oğlunun alkol bağımlılığı konusunu konuşmak isteyen bir kadın ise korumalar ve güvenlik tarafından uzaklaştırıldı.

Sağlık Bakanı Demircan'a AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve kamu kurum amirleri eşlik etti.