Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Açıklaması

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Uyuşturucu bağımlılığı tedavi mekanizması güçlendirilmesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 2014 yolunda 24 adet yataklı tedavi merkezinde 712 yatak kapasitesiyle hizmet sunarken, bugün itibaren 47 adet yataklı tedavi bin 54 yatak ile hizmet sunmaktadır" dedi.

Sağlık Bakanı Demircan, Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu üyelerine bilgi verdi. Demircan, uyuşturucu mücadelede danışma birimleri, hayata geçirilmesiyle ilgili çalışmaları olduğunu belirterek, ALO 191 uyuşturucu ile mücadele hattının 2015 yılında hizmete girdiğini aktardı. Demircan, "2016 yılında 38 bin, 2017 47 bin, üç ay içerisinde 11 bin. Uyuşturucu bağımlılığı tedavi mekanizması güçlendirilmesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 2014 yolunda 24 adet yataklı tedavi merkezinde 712 yatak kapasitesiyle hizmet sunarken, bugün itibaren 47 adet yataklı tedavi bin 54 yatak ile hizmet sunmaktadır" dedi.

İllerde toplantıların organize edildiğini söyleyen Demircan, "Vali Yardımcıları ve İl Sağlık Müdürleri kendi illerinde faaliyetleri merkez yöneticilerinin ve akademisyenlerin uygulamaları ile birlikte merkezi planlamalara sundukları 6 il bir araya getirildi. Gruplar halinde yapılan toplantıların 4.'sü yapıldı. 22 Mart 2018 İstanbul'da İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve Gaziantep katıldı. Bu mücadelede kamuoyu desteğini oluşturamazsak, kamuoyu bilinç yükselmesini sağlayamazsak, bu mücadelede hedefleri elde etmekte zorlanırız. Bu konuda en büyük desteği verecek olan medyamızdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA