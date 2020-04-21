Sağlık Bakanı açıkladı: İngiltere aşı testlerine perşembe günü başlıyor İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Oxford Üniversitesi'nin Covid-19'a karşı geliştirdiği aşıyı perşembe gününden itibaren insan üzerinde test etmeye başlayacaklarını duyurdu.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Oxford Üniversitesi'nin Covid-19'a karşı geliştirdiği aşıyı perşembe gününden itibaren insan üzerinde test etmeye başlayacaklarını duyurdu.

Başbakanlık binasında salgınla ilgili bilgilendirmede bulunan İngiliz Bakan, aşı geliştirilmesi için yapılan araştırmalara önemli ödenekler sağlamaya devam ettiklerini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle