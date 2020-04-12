Sağlık Bakanı Açıkladı: Bugün İlk Kez Entübe Hasta Sayısı Eksiye Düştü
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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Teknoloji

Sağlık Bakanı Açıkladı: Bugün İlk Kez Entübe Hasta Sayısı Eksiye Düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün ilk kez entübe hasta sayısında gerileme kaydedildiğini bildirdi. Yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısında %3-3.

12.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:53
Sağlık Bakanı Açıkladı: Bugün İlk Kez Entübe Hasta Sayısı Eksiye Düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün ilk kez entübe hasta sayısında gerileme kaydedildiğini bildirdi. Yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısında %3-3.5 oranında bir gerileme kaydedildiğini ifade eden Koca, bu tablonun umut verici olduğunu ifade etti. 6 üniversite rektörü, dekan ve başhekimlerle görüntülü görüşme üzerinden toplantı gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gerçekleştirilen toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Corona virüsü salgını süresince bütün yükün kamu hastaneleriyle birlikte üniversite ve özel hastanelerde olduğunu ifade etti. Yapılan test sayısının artmasıyla birlikte vaka sayısında da artış gözlendiğini ifade eden Koca, artış oranının çok ciddi oranda olmadığının altını çizdi.

Corona Virüsünün Erken Teşhisi Hastaneye Yatan Kişi Sayısında Azalmaya Neden Oldu

Türkiye'nin, Corona virüsüyle mücadele eden diğer ülkelerden farklı olarak yoğun bakıma giren hasta ve entübe olan hasta sayılarında gerileme kaydettiğini belirten Koca, bugün ilkez entübe hasta sayısında eksiye düşüldüğünü ve bu durumun umut verici olduğunu ifade etti. Yoğun bakımda yatılan gün sayısında azalma gözlendiğini ifade eden Koca, erken teşhisin ve diğer ülkelerden farklı olarak Corona virüsü tedavisinde kullanılan Hidroksiklorokin'in ayakta tedavi gören hastalarda da yaygın şekilde kullanımının hastaneye yatış sayısında ciddi oranda azalmaya neden olduğunu belirtti.

Kaynak: Tamindir

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