Sağlık Bakan Yardımcısı Tolunay: "Testlerde pozitif oranı yüzde 20'lerden 5'lere düşmüş durumda"
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Sağlık Bakan Yardımcısı Tolunay: "Testlerde pozitif oranı yüzde 20'lerden 5'lere düşmüş durumda"

Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, günlük 200 binin üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptıklarını belirterek, "Testlerde pozitif oranı yüzde 20'lerden yüzde 5'lere düşmüş durumda.

Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, günlük 200 binin üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptıklarını belirterek, "Testlerde pozitif oranı yüzde 20'lerden yüzde 5'lere düşmüş durumda. Bu da kapanmanın çok ciddi sonuçları olduğunu bize göstermekte." değerlendirmesinde bulundu.

Tolunay, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının ev sahipliğinde, uluslararası misyon şefleri ve yabancı gazetecilerin katılımlarıyla Antalya Belek'te düzenlenen "Turizm İçin Güvenlik" programında yaptığı konuşmada, Kovid-19 sürecinde Sağlık Bakanlığının izlediği yöntem ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Salgın sürecinin başında Bilim Kurulu oluşturulduğunu anlatan Tolunay, sürecin bilimsel olarak yürütüldüğünü vurguladı.

Tolunay, süreç boyunca e-Nabız, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamalarıyla salgının kontrol altında tutulması noktasında hizmet verildiğini söyledi.

Bugüne kadar 28 milyon aşılama yaptıklarına işaret eden Tolunay, "Sinovac aşısıyla beraber acil kullanım onayı verildi. Risk grubuna göre aşılama başlattık. 65 yaş üstünde yüzde 85 aşılamayı başarmış durumdayız. Aşılama noktasında 120 milyon aşılama imzalandı. Aşıların büyük kısmı haziranda ülkemize ulaşacak. Haziranda günde 1 milyon kişiye aşı yaparak, 30 milyonu aşılamayı planlamaktayız." dedi.

"Türkiye'de Kovid-19 vakalarının yüzde 95'i İngiliz varyantı"

Süreç içerisinde en sıkıntılı durumun mutasyonlar olduğuna dikkat çeken Tolunay, Türkiye'de Kovid-19 vakalarının yüzde 95'inin İngiliz varyantı olduğunu, diğer mutasyonlara yönelik de taramaların devam ettiğini dile getirdi.

Günlük 200 binin üzerinde test yaptıklarını belirten Tolunay, şunları kaydetti:

"Testlerde pozitif oranı yüzde 20'lerden yüzde 5'lere düşmüş durumda. Bu da kapanmanın çok ciddi sonuçları olduğunu bize göstermekte. Tatil beldelerimiz, yani Antalya, İzmir, Aydın gibi şehirlerimizde şehir merkezilerinde vakaların geriye gittiğini görüyoruz. Antalya ve İzmir'de otel bölgelerindeki ilçelerde vaka sayıları çok daha düşük. Otellerin de turizm sertifikasyonu aldıktan sonra bir sıkıntı olacağını da düşünmüyoruz."

Avrupa Birliği'nde aşı sertifikasyonuna başlanacağına işaret eden Tolunay, Türkiye'nin de e-Nabız ve HES sistemi üzerinden aşılanan vatandaşları kaydettiğini söyledi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Tolunay: 'Testlerde pozitif oranı yüzde 20'lerden 5'lere düşmüş durumda'
Sağlık Bakan Yardımcısı Tolunay: 'Testlerde pozitif oranı yüzde 20'lerden 5'lere düşmüş durumda'
Sağlık Bakan Yardımcısı Tolunay: 'Testlerde pozitif oranı yüzde 20'lerden 5'lere düşmüş durumda'
Sağlık Bakan Yardımcısı Tolunay: 'Testlerde pozitif oranı yüzde 20'lerden 5'lere düşmüş durumda'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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