Sağlık Bakan yardımcısı Şuayip Birinci kimdir? Şuayip Birinci e-nabız projesi nedir? Sağlık Bakan yardımcısı Şuayip Birinci hayatı?

Şuayip Birinci kimdir? Şuayip Birinci e-nabız projesi nedir? Sağlık Bakan yardımcısı Şuayip Birinci hayatı nedir? Cumhurbaşkanı kararına göre, çok ses getiren projelerden biri olan e-nabız projesi nedir? Şuayip Birinci e-nabız projesi nedir?

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, e-Nabız projesiyle dikkat çeken Dr. Şuayip Birinci, Sağlık Bakanı Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Şuayip Birinci kimdir? Şuayip Birinci hayatı?

ŞUAYİP BİRİNCİ KİMDİR?

1973 yılında Rize'de doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Rize ve Trabzon illerinde tamamlamıştır. 1998 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Rize'de meslek hayatına başlamış ve 2001 yılına kadar Sağlık Ocağı, 112 Acil ve Rize Devlet Hastanesi'nde görev yapmıştır. 2001 yılında İstanbul'da çeşitli kamu kuruluşlarında hekimlik yapmıştır. 2005 ve 2009 yılları arasında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı, 2009 ve 2012 yılları arasında İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

ŞUAYİP BİRİNCİ HAYATI?

Şuayip Birinci, Rize'de doğup büyümüş ve orada işe başlamış ve 2001 yılına kadar Sağlık Ocağı, 112 Acil ve Rize Devlet Hastanesi'nde görev yapmıştır. 2001 yılında İstanbul'da çeşitli kamu kuruluşlarında hekimlik yapmıştır. 2005 ve 2009 yılları arasında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı, 2009 ve 2012 yılları arasında İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

ŞUAYİP BİRİNCİ BAŞHEKİM YARDIMCILIĞI VE İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCILIĞI

2005 ve 2009 yılları arasında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı, 2009 ve 2012 yılları arasında İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

2014 YILINDA SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI

Kasım 2012 tarihinde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Genel Sekreteri olarak göreve başladı. Mayıs 2014 tarihinden beri Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüten Birinci, Ağustos 2018 itibariyle Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştır. Birinci, 2010 yılında Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimiyüksek lisans programını, 2013 yılında Liderlik ve Küresel Girişimcilik Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır. 2013 yılında başladığı Sağlık Kurumları Yönetimi doktora programına halen devam etmektedir.

E-NABIZ UYGULAMASI PROJESİ

Şuayip Birinci'nin devrim niteliğindeki projesi e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi, vatandaşlara sunduğu sağlık kayıtlarına 7/24 erişim imkanı ve tüm sağlık kayıtlarının kontrol ve yönetimini bizzat hastaların kendilerine teslim etmesi gibi özellikleriyle dikkat çekmektedir.

Sağlık teknolojileri, sağlık bilişimi, iletişim teknolojileri, sağlıkyönetimi ve bilişimle yönetme konularında çalışmaları olan Birinci, bölgesel ve ulusal bazda çok sayıda kamu e-sağlık projesi (e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi, Teletıp Sistemi, Mekansal İş Zekası Uygulaması, Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler Projesi, Entegre Kurumsal İşlem Merkezi vb...) kurgulamış ve başarıyla hizmete alınmasına liderlik etmiştir.

Birinci, "Bir tarafı ile baktığımızda hem hizmeti verdiğimiz en önemli unsur olan hastanelerimizi dijitalleştirmek hem de vatandaşımızın aldığı sağlık hizmeti ile alakalı tüm detaylara hayatının her döneminde erişmesini sağlamak için birçok uygulama geliştirdik. Bugün baktığımızda e-Nabız, Tele Radyoloji Sistemi, Karar Destek Sistemi, e-Rapor, SİNA, Mekansal İş Zekası gibi sağlığı bilişimle buluşturan uygulamaların yanında kağıtsız hastane kavramı da uzun süre önce gündemimize girdi. Tüm sağlık kuruluşlarımız için motivasyon kaynağı oldu" şeklinde konuşmuştur.

E-NABIZ ÜTOPİK GELİYORDU AMA HİÇBİR ŞEY İMKANSIZ DEĞİLDİR!

Dr. Birinci, "Biz bakanlıklar arasında Türkiye'de en çok dijitalleşen kurumların başında geliyoruz. Özellikle sağlık yazılımları, sağlık verisi ile yaptığımız çalışmalar var. Biz en güçlü projemiz e-nabız'ı ilk yaptığımızda, herkese fantastik geliyordu. Dünyada birçok ülkenin bunu yapmaya çalıştığı, ama başaramadığı söyleniyor, imkansız görülüyordu. Bugün bakanlarımızın bu konudaki çok iyi vizyonları ve destekleri sayesinde dünya bizden örnek alıyor bu sistemleri. İnanılmaz olan her şey, inanılır hale geldi. E-nabız sayesinde vatandaşlarımız kendi sağlık verilerine kolayca ulaşabiliyor ve yönetebiliyorlar. Finaldeki amacımız, bütün bu verilerden profesyonel yöneticilerimiz de yararlanabilsin ve kendi kurumlarını doğru planlama ile yönetebilsin. Bakanlık da sahanın planlamasını daha doğru yapsın ve daha ekonomik bir şekilde sağlığı yönetsin, geleceğe dair uyarıları ve buna yönelik önlemleri erkenden alsın" dedi.