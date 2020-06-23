Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Azerbaycanlı mevkidaşı Kasımov'la görüştü
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Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Azerbaycanlı mevkidaşı Kasımov'la görüştü

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Azerbaycan Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Viktor Kasımov ve beraberindeki heyetle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Azerbaycanlı mevkidaşı Kasımov'la görüştü
23.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:51

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Azerbaycan Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Viktor Kasımov ve beraberindeki heyetle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe'nin Azerbaycan Sağlık Bakanı Kasımov ile video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmeye, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri eşlik etti.

Azerbaycan'dan ise Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Kasımov, bilim insanları ve hastanelerden sorumlu Tıbbi Arazi Bölmelerini İdare Etme Birliği (TABİP) yetkilileri katıldı.

İki ülkenin Kovid-19 ile mücadelesinin masaya yatırıldığı toplantıda, karışıklı tecrübe paylaşımında bulunuldu.

Görüşmede, Kovid-19 için hastane enfeksiyon kontrolü, vakalarının bulaşma zincirinin tespit ve kontrolü, semptomsuz vakalara epidemiyoloji kontrolü, seroloji teşhis ve immunoglobulinlerin tespiti gibi konuları değerlendirildi.

Bakan Yardımcısı Meşe, Türkiye'de yürütülen çalışmalar ve güncel Kovid-19 istatistiklerine ilişkin bilgiler verdi. Azerbaycan tarafı da kendi ülkelerindeki güncel rakamları paylaştı.

Kaynak: AA

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