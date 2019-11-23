Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir: "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında"

23.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:42

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, "Başımıza bir iş, rahatsızlık gelirse devletimiz tüm imkanlarıyla tüm gücüyle Sağlık Bakanlığı olarak milletimizin yanında." dedi.

Sağlık alanında yapılan yatırımların toplu açılış töreni için Düzce'ye gelen Eldemir, Vali Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.

Eldemir, valilik şeref defterini imzalamasının ardından ildeki sağlık yatırımlarıyla ilgili bilgi almak amacıyla düzenlenen brifinge katıldı.

Toplantının ardından, yapımı tamamlanan Kalıcı Konutlar Sağlıklı Hayat Merkezi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Kalıcı Konutlar Semt Polikliniği binasında düzenlenen açılış töreninde konuşan Eldemir, Sağlık Bakanlığı olarak yapmış oldukları tesisleri, millete hizmet noktasında teslimatını yapmış olacaklarını söyledi.

Eldemir, Türkiye'nin 21.yüzyılın başından itibaren Sağlıkta Dönüşüm Projesi adı altında çok büyük mesafeler katettiğini belirterek, "Ülkemiz her alanda gelişirken, değişirken sağlık alanında yaptıklarımız tüm dünyada pek çok ülkenin dikkatini çekti. Hem de aziz milletimizin iftiharını, aziz milletimizin teveccühünü kazandı. Bugün itibarıyla Türkiye'nin birçok noktasında birinci basamak sağlıktan başlayıp ikinci basamak dediğimiz hastaneler, aile hekimlerinden başlayıp hastanelere, hastanelerimizden eğitim araştırma hastanelerimize, eğitim araştırma hastanelerimizden şehir hastanelerimize birçok noktada milletimize hizmet etmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Düzce'de 5 noktada hizmete başlayacak tesisleri hizmete açacaklarını aktaran Eldemir, bunları, millet sağlık alanında bir ihtiyaç hissettiği zaman hemen en yakın noktaya gelsin, devletin bu hizmetinden istifade etsin diye yaptıklarını bildirdi.

Hiçbir vatandaşın hasta olmasını istemediklerini dile getiren Eldemir, şunları kaydetti:

"Başımıza bir iş, rahatsızlık gelirse devletimiz tüm imkanlarıyla tüm gücüyle Sağlık Bakanlığı olarak milletimizin yanında. Ambulansıyla, helikopteriyle, uçak ambulansıyla, gemi ambulansıyla vesaire hepsiyle bir dara düşerse ister evinde olsun, ister misafirlikte olsun, isterse dünyanın neresinde olursa olsun... Bilsin ki ülkesi, Sağlık Bakanlığı, devleti milletinin yanında. Çokça konuştuğumuz, gerçekten dünyanın da en iyi sağlık hizmetini verebilme adına reformlar gerçekleştirdiğimiz sağlık alanı, dünyanın neresinde olursa olsun, bir Türk'ün, bir vatandaşın başına bir şey gelse hemen uçağımızı gönderip alıp getirtebiliyoruz. Bundan büyük bir mutluluk olabilir mi?"

Halil Eldemir, Düzce'de ilerleyen zamanlarda yapacakları işler olduğunu da sözlerine ekledi.

Törende, Vali Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ve İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da birer konuşma yaptı.

İl Müftüsü Hüseyin Can tarafından yapılan dua sonrası hizmete giren 4 tesisin açılış kurdelesi kesildi.

Eldemir, daha sonra tesisi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA