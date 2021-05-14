Sağlık Bakan Yardımcı Halil Eldemir, Bursa'da incelemelerde bulundu

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Bursa'daki ilçe sağlık müdürlükleri ve bazı hastanelerde incelemeler yaptı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Bursa'daki ilçe sağlık müdürlükleri ve bazı hastanelerde incelemeler yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, filyasyon ekipleriyle bir araya gelen Eldemir, görevli personelle bayramlaştı.

Eldemir, Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçe sağlık müdürlüklerini de ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Daha sonra İnegöl, Yenişehir, İznik ve Orhangazi devlet hastanelerini ziyaret eden Eldemir, nöbetçi sağlık çalışanları ile bir araya geldi.

Hastanelerdeki personel, hasta ve hasta yakınlarının bayramını kutlayan Eldemir, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Eldemir ayrıca Bursa'daki sağlık hizmetleri ve Kovid-19 mücadele çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alarak aşılama çalışmalarını yerinde gözlemledi.

Eldemir'e ziyaretler sırasında İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aldemir, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Mustafa Çetin, Personel Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Hakkı Çelik, ilçe sağlık müdürlüğü yöneticileri ve hastane yöneticileri eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu