Sağlık Bakan Koca: "Küçük bir ihmal tüm Türkiye'yi etkileyebilir"
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Sağlık Bakan Koca: "Küçük bir ihmal tüm Türkiye'yi etkileyebilir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, "Küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye'yi etkileyebilir.

Sağlık Bakan Koca:
20.05.2020 02:22 | Son Güncelleme: 20.05.2020 02:22

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, "Küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye'yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım." uyarısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden koronavirüs riskinin devam ettiğine ilişkin paylaşım yaptı.

Koca,"Küçük bir etkenin, kestirilemez büyüklükte sonuçlar doğurmasına 'Kelebek Etkisi' denir. Wuhan'da ortaya çıkan koronavirüsün tüm dünyada hayatı alt üst etmesi gibi. Şimdi de küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye'yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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