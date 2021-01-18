Sağlık Bakan Koca: "90 yaş üstü vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarına getirmeden, aşılamalarını evinde, yerinde organize etmeyi istiyoruz."
18.01.2021 22:47 | Son Güncelleme: 18.01.2021 22:50
Sağlık Bakan Koca: "90 yaş üstü vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarına getirmeden, aşılamalarını evinde, yerinde organize etmeyi istiyoruz.
Sağlık Bakan Koca: "90 yaş üstü vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarına getirmeden, aşılamalarını evinde, yerinde organize etmeyi istiyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş