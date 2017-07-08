Sağlık Anlayışı Türkiye'yi Süper Lige Çıkarttı"

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde üçüncü ligden süper lige çıkmış bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye'nin oluşturduğu yeni sağlık sistemi, üstün hizmet anlayışı, yoksulu zengini, köyü kenti, hiç kimseyi birbirinden ayırmayan, hatta ülkemizdeki Suriyeli misafirleri de kendi insanımızdan ayırmayan sağlık anlayışı, Türkiye'yi süper lige çıkartmıştır." dedi.



Akdağ, bir otelde düzenlenen, Eskişehir'in sağlık hizmetlerinde bulunduğu durumun değerlendirildiği toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığının 10 sağlık koordinatörünün 4 gün boyunca Eskişehir'in sağlık değerlendirmesini yapıp bir rapor hazırladığını, söz konusu raporu ilgililerle değerlendireceklerini söyledi.



Eskişehir Sağlık Müdürlüğünün güzel bir çalışma başlattığını belirten Akdağ, "Engellilerin taşınması yönündeki bu çalışma Eskişehir'de geliştirilmiş. Engelli vatandaşlarımız için araçlar ve ekipler oluşturulmuş, sağlık ihtiyaçları için görevlilerimiz tarafından bir refakatle hizmet sağlanıyor. Mükemmel bir hizmet." diye konuştu.



Akdağ, söz konusu toplantılarla bir taraftan bakanlığın vizyonunu kurgularken, Eskişehir'in keşfettiği uygulamayı Türkiye'ye yayma imkanının oluştuğunu ifade etti.



"Sağlık hizmetlerini mükemmelleştirmeye kararlıyız"



"Sağlıkta dönüşümün ikinci bölümünde sağlık hizmetlerini Türkiye'de mükemmelleştirmeye kararlıyız." diyen Akdağ, şöyle devam etti:



"Türkiye, sağlık hizmetlerinde üçüncü ligden süper ligi çıkmış bir ülkedir. Dünya ülkeleri ve uluslararası sağlık örgütleri tarafından, Türkiye'nin sağlıkta dönüşümle oluşturduğu yeni sağlık sistemi, üstün hizmet anlayışı, yoksulu zengini, köyü kenti, hiç kimseyi birbirinden ayırmayan, hatta ülkemizdeki Suriyeli misafirleri de kendi insanımızdan ayırmayan sağlık anlayışı, Türkiye'yi süper lige çıkartmıştır. Bu süper ligde biz artık başa oynayan, '4 büyükler' deniyor ya '4 büyükler' arasına girmeye bu dönemde kararlıyız. Bunun için çalışmaları devam ettiriyoruz. 2002'nin sonundaki heyecanımız neyse, ondan hiçbir şey kaybetmeden sağlıkta dönüşüm programının ikinci dönemini 2017'den itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlatmış bulunuyoruz."



"Eskişehir Belediyesi hastanelerle ilgili toplu taşıma işini yerine getirmeli"



Akdağ, Eskişehir'de iki yeni hastane inşaatı bulunduğunu, bu yeni hastanelerle kentteki hastaneciliğin de mükemmel hale geleceğini söyledi.



Eskişehir'de Sağlık Bakanlığına ait hastanelerin toplam 92 bin metrekare kapalı alanının bulunduğunu belirten Akdağ, şöyle dedi:



"Yeni yapılacak iki hastaneyle bu 426 bin metrekareye çıkıyor. Mevcut hastanelerimizin 4,5 katı büyüklüğüne ulaşacağız. Bu hastanelerimizde hem vatandaşlarımızın hem çalışanlarımızın çok rahat etmesini istiyoruz. Her türlü yüksek teknolojiyi de kullanarak işleri mükemmelleştirme yoluna gideceğiz. Yeni hastanelerimizle ilgili çok ciddi iki ihtiyacımız var. Bunlardan birincisi hastanelerimizin yollarının yapılması. Şehir içindeki yolların yapılma vazifesi belediyelere aittir. Bu Eskişehir Belediyesi tarafından yerine getirilemeyeceği anlaşılan bir hizmet olduğu için Ulaştırma Bakanlığımız ile bu meseleyi görüştük. Sağolsun Ulaştırma Bakanlığımız ve Karayolları Genel Müdürlüğümüz bu işi üstüne aldı. Bu yolları yapamayacaktık ve yaptığımız hastanelere erişim noktasında sıkıntı çekilecekti. Eskişehir Belediyesi, hastanelerle ilgili toplu taşıma işini yerine getirmelidir. Şehir Hastanesi şehirden çok uzak olmasa da bu hastaneye toplu taşıma lazım. Büyükşehir Belediyemizden bir an önce bu işlerin hazırlığını bekliyoruz. Gerçekleştireceğine de inanıyoruz. Çünkü bunu diğer şehirlerde gerçekleştirdik."



"Provakatif söylemlerin meseleyi nereye taşıyabileceği ortaya çıktı"



Akdağ, Türkiye'de yaşayan 80 milyonun 3 milyon Suriyeli kardeşini, onların inançlarına, yaşamlarına, mezheplerine, ırklarına bakmaksızın kucakladığını söyledi.



Yıllardır mağdur edilmiş insanlara Türkiye'de hizmet verdiklerini dile getiren Akdağ, şunları kaydetti:



"Sakarya'da yakın zamanda meydana gelen olay yüreğimizi burkmuştur. Aslında bu olay hepimize ders olmalıdır. Türk milleti olarak tarih boyunca ihtiyaç duyan hiç kimseye sırtımızı dönmedik. Bizi büyük millet yapan budur. Türk milletinin en büyük özelliklerinden birisi misafirperverliğidir. Biz bir tas çorbamız varsa, paylaşmasını bilen ve bununla iftar eden bir ülkeyiz. Son zamanlarda birilerinin Türkiye'deki misafir Suriyelilere ya da diğer ülkelerden gelenlere karşı provakatif söylemlerinin ve eylemlerinin meseleyi nereye taşıyabileceği ortaya çıkmıştır. Hamile bir kadın, 10 aylık bebeğiyle katledilmiştir. Bundan dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Türk adaleti bu işi yapanların yakasına yapıştı ancak bütün toplum olarak bu hususta duyarlılığımızı korumalıyız."



Bakan Akdağ, toplantı öncesinde, yakını olan Melik Kul ile Nedime Yeşilırmak çiftinin nikah şahitliğini yaptı.