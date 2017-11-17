Sağlık Alanında İş Birliği Yapılan Ülke Sayısı Artacak

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, mükemmeliyet merkezleri kurarak dünyaya açılacaklarını belirterek, "2018'de kataloğumuzu elimize alarak 32 ülkeyle sağlıkta iş birliği yapacağız." dedi.



Gümüş, Alanya'da bir otelde düzenlenen Uluslararası Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikaları Sempozyumu'nda, Türkiye'de 2002'den beri devam eden süreçte, sağlıkta, önemli vizyon değişimleri olduğunu söyledi.



Bu değişimle ülkelerden iş birliği teklifleri geldiğini aktaran Gümüş, halen 30'dan fazla ülkeyle sağlık konusunda iş birliği ve değerlendirme yaptıklarını dile getirdi.



Bundan sonraki süreçte özellikle aile hekimliği sistemi, hastaneler, şehir hastaneleri ve bunların vizyonu kapsamında sağlık turizminde Türkiye'nin birçok ülke ile iş birliği yapacak duruma geldiğini anlatan Gümüş, "Mükemmeliyet merkezleri kurarak dünyaya açılacağız. 2018'de kataloğumuzu elimize alarak 32 ülkeyle sağlıkta iş birliği yapacağız. Bu tesislerde hem vatandaşlarımıza hem de bizden hizmet isteyen ülkelere sağlık hizmeti vermeye çalışacağız." diye konuştu.



Sağlığın her gün gelişen ve ortak iş birliği isteyen bir alan olduğuna işaret eden Gümüş, sempozyumun da bu anlamda yararlı olacağı düşüncesini ifade etti.



"Savaş devam etse de kesintisiz hizmet aksamaksızın sürüyor"



Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 20 ülkeden 40 temsilcinin katıldığı bir sempozyum gerçekleştirdiklerini söyledi.



Amaçlarının ülke ve dünyadaki sağlık sistemini tartışmak olduğunu belirten Memiş, "Sempozyumla aynı zamanda sağlık alanında sendika çalışanları için neler yapılıyor gibi konularda ortak fikir ve tecrübe alışverişinde bulunmak istiyoruz." dedi.



Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise sendikal örgütlülüğün ve hak mücadelesinin önemine dikkati çekti.



Türkiye'nin yanıbaşında acı, savaş ve trajediler yaşandığını vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:



"Savaş devam etse de kesintisiz bir hizmet, aksamaksızın sürüyor. Sağlık çalışanlarımız, o savaş ortamında bile kendi canlarını hiçe sayarak başkasını yaşatmaya çalışıyor. Dünya Suriye'de bir imtihan veriyor. Suriye'deki durum başlangıç noktasından çok farklı bir mecraya geldi. Terör örgütlerine bin 300 tır silah teslim eden ABD'nin, kendi müttefiki olan bir ülkeyle çalışmak yerine, çelme takmak, acı ve göz yaşını yükseltme tavrı acı ve ibretle izlenmektedir."