Sağlık Alanında İş Birliği Protokolü

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) arasında iş birliği sözleşmesi imzalandı.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) arasında iş birliği sözleşmesi imzalandı.

Muğla ilinde 0-24 ay yaş grubunda gelişim basamaklarında gerilik bulunan bebeklerin erken saptanması amacıyla Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinin, ebelerinin ve hemşirelerinin eğitimine ilişkin gerçekleştirilecek iş birliği için, Üniversitemiz Senato Salonu'nda imza töreni düzenlendi.

"Muğla İlinde 0-24 Ay Yaş Grubunda Gelişim Basamaklarında Gerilik Bulunan Bebeklerin Erken Saptanması Amacıyla Aile Sağlığı Merkezi Hekim, Ebe ve Hemşirelerinin Gelişimi İzleme ve Destekleme Rehberini (Gidr) Uygulamalarında Hem Çevrim İçi Olarak ve Hem de Yerinde Desteklenmesi" projesi kapsamında yürütülecek iş birliği çalışmalarına yönelik sözleşme, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ile Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer arasında imzalandı.

İmza töreninde konuşan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, MSKÜ'nün bilimsel ve sosyal sorumluluk projeleri ile ilimizin sorunlarına çözüm ürettiğine vurgu yaparak, "Bu anlamda son yıllarda sıklıkla dile getirdiğimiz 'Üniversite-Şehir Entegrasyonu' kavramının bir slogandan ibaret olmadığını imza attığımız iş birlikleri ile kanıtlıyoruz. Bir diğer altını çizmek istediğim husus ise imzaladığımız her protokolün yükümlülüğünü hızla hayata geçiriyor oluşumuzdur. Çünkü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ailesi olarak ülkemize, bölgemize ve öğrencilere yapacağımız yatırımlar için zaman kaybetme lüksümüz olmadığına inanıyoruz. Bu yönetim anlayışıyla yakın dönemde Valiliğimiz, Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve AFAD ile imzalanan protokol esaslarının hızla hayata geçirildiğini görebilirsiniz. Tabii bu sürat ve sorumluluk duygusu, kesinlikle karşılıklıdır. Devletimizin kurum ve kuruluşları ile Üniversite iş birliğinin böylesine güzel örneğini sunuyor oluşumuz, hassasiyetlerimizdeki ortaklık sayesindedir. Bu anlamda Üniversitemiz ile güç birliği yaparak şehrimize katkı sunmamıza vesile olan; başta Muğla Valiliğimiz olmak üzere, İl Sağlık Müdürlüğümüze, ilimizin tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güç birliği eminim ki ülkemizin diğer şehirlerine de örnek teşkil ediyordur" dedi.

Bu proje ile Muğla ilindeki birinci basamak sağlık kuruluşlarında aşılama biriminde görev yapan, 0-24 ay arası bebekleri takip etmekle görevli sağlık personelinin çocuklarda normal gelişim ve gelişim geriliği konularında bilgi ve becerilerinin artırılması ve Gidr'nin uygulaması konusunda desteklenmesi ve pratiklerinin geliştirilmesi; böylelikle gelişimsel gecikmesi olan bebeklerin erken dönemde tespit edilmesi, erken tedavi ve rehabilitasyon şansını yakalaması hedefleniyor.

İş birliği kapsamında MSKÜ Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, ilgili proje öncelikli olmak üzere benzer konularda yapılacak proje ve çalışmalarda Muğla'da bulunan sağlık personelinin eğitimine katkı sağlayacak.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü ise eğitim ile ilgili uzaktan eğitim yöntemi de dahil olmak üzere her türlü altyapı, malzeme ve mekanı sağlayarak bu ve benzeri konularla ilgili yapılacak araştırma projelerinde ilgili öğretim üyelerine destek olacak.

Kaynak: Habermetre