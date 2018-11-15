Sağlık Alanında Düzenlemeler İçeren Teklif TBMM Genel Kurulunda

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirerek "Hitler Almanyası'nda Nürnberg yasalarıyla tıp ve hukuk fakülteleri birilerine yasaklanmıştı. Eğer bu yasa onaylanırsa, bizim onlardan farkımız kalmayacak." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, teklifin birinci bölümünün maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.

CHP Kütahya Milletvekili Kasap, yasa teklifini eleştirerek "Hitler Almanyası'nda Nürnberg yasalarıyla tıp ve hukuk fakülteleri birilerine yasaklanmıştı. Eğer bu yasa onaylanırsa, bizim onlardan farkımız kalmayacak. Bu yasa, 7 bin hekimi betonla mezarlara gömme yasasıdır." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, teklifin 5. maddesinin "masumiyet karinesinin reddi anlamına geldiğini" belirterek teklifin yasalaşmasıyla haklarında kesinleşmiş yargı kararı olmayan hekimlerin çalışma özgürlüğünün engelleneceğini söyledi.

"Safsatanın kölesi olanlar hakikate kördürler"

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, güvenlik soruşturmasından geçemeyen hekimlerin 450 gün beklemesinin nedenini anlayamadığını ifade ederek "Komisyonda ne konuştuk? Adeta kurban pazarlığı yapar gibi pratisyen 75, uzman 125 olsun, olmasın. Burada anladık ki mesele güvenlik meselesi değil." diye konuştu.

İslam, AK Parti grubuna yönelik olarak, "Sizin kafanızda sanki her şeyin bir fiyatı var. Karşısına aldığı herhangi bir nesneye, insana, hayvana, dağa, taşa 'ben bundan kaç para çıkartabilirim' diyen kafa kapitalist bir kafadır. Aslında kapitalist kafanın zenginlikle doğrudan bir alakası da yoktur; amelesinizdir ama kafa kapitalist olabilir, milletvekilisinizdir ama kafa kapitalist olabilir." ifadelerini kullandı.

Kamuya istihdamda aile fertlerinin de güvenlik soruşturmasından geçmesine ilişkin düzenlemeyi eleştiren İslam, "(Ben bir sivil ölüyüm), bu tanımı siz yaptınız; bu da sivil ölümün siyah kefeni, bunu giydim, 'şartlar da kabul' dedim. Ama siz, ana, babayı, kardeşleri ve çocukları, usul ve füruyu içine kattığınız zaman artık sivil ölümden sivil soykırıma geçiyorsunuz." dedi.

İslam, AK Partinin totaliter rejimlerin ideolojik ve bastırıcı bütün aygıtlarını kullandığını ileri sürdü.

Cihangir İslam'ın bu ifadeleri üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Safsatanın kölesi olanlar hakikate kördürler ancak bunun şuuruna varamazlar." dedi.

Tekrar söz alan İslam'ın, "Hakaret anlamında kullanmadım. Sofistler var Platon döneminde Atina'da yaşamış. Safsata, aslında sofistlerin bizim literatüre girmiş ismidir." ifadelerini kullanması üzerine ise Akbaşoğlu, "Aynı cümleyi kendisi için kullanmış oldu. Dolayısıyla ben kendi bağlamında iade ettim." şeklinde konuştu.