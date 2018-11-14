Sağlık Alanında Düzenlemeler İçeren Teklif TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, AK Parti'nin "taşeron işçilerin kadroya geçirilmesine yönelik sözünü" belirli kriter ve kurallar çerçevesinde yerine getirdiğini belirterek, "Bu kriter ve kurallar dahilinde olan 1 milyona yakın personel alındı. Sağlık Bakanlığında da yaklaşık 150 bin personel kadroya geçti." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin birinci bölümü üzerinde siyasi parti grubu temsilcileri konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Teklifte öyle maddeler var ki cezası var suçu yok. 'Şundan dolayı sana ceza veriyorum' diyemiyorsunuz, sadece 'güvenlik soruşturmasına takıldın' diyorsunuz. Bu suçlama çok soyut bir şey. Bu teklifi böyle geçirmek doğru olmaz. Suçu belli olmayan ama cezası belli olan bir durum var ortada. Suçladığınız kişiye neyle suçlandığını söylemelisiniz." diye konuştu.

AK Parti iktidarının, hep hastane ya da cezaevlerinin büyüğünü yapmakla övündüğünü, bunu başarı olarak sunduğunu savunan Türkkan, "Oraları kendi kadrolarınızla doldurmak için yapıyorsanız, bunun vebali büyük olur, ağır olur." dedi.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, tüm sağlık çalışanlarının gözünün bugün Meclis'te olduğunu belirtti.

Sağlık çalışanı şiddete maruz kaldığında, suçu işleyen kişi hakkında işlem yapılacak ve tutuklanacak olmasının önemli gelişme olduğuna işaret eden Taşdoğan, en çok acil servislerde şiddet olayı yaşandığını, öncelikle buralardaki şiddet olaylarının önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Taşdoğan, ülkedeki hastanelerde acil servislere gelen hasta sayısının çok olduğunu, 2 milyon nüfuslu Gaziantep'te 4 milyon kişinin acil servise başvurduğunu söyledi.

"7 bine yakın hekim mesleklerini yapamaz duruma getirildi"

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, sağlıkta şiddetin temellerine inmek gerektiğini ifade ederek, "Bu konuyla ilgili sağlıklı çalışma yapabildik mi? Hayır. Baskı altında sabahlara kadar komisyon çalışması yaptık. Teklifle ilgili belli bir düzenleme yapıldı ancak bu da yeterli değil." dedi.

Teklifle, yaklaşık 7 bine yakın hekimin yargılanmadan, hukuk süreci yaşamadan mesleklerini kamuda yapamaz duruma getirildiğini kaydeden Pekgözegü, "Eskiden sakıncalı piyadeler vardı, şimdi de sakıncalı hekimler var. Bir suçları varsa yargılanmaları gerekir, eğer yoksa mesleğe kabul etmemek olmaz." diye konuştu.

Pekgözegü, bugün sağlık emekçilerine karşı yapılan bu müdahalenin, gelecek dönemde başka meslek gruplarına da yapılabileceğini ileri sürdü.

Türkiye bir hukuk devleti ise her şeyin hukuk çerçevesinde yapılması gerektiğini belirten Pekgözegü, "Hekimler, 'savaş dursun' dedikleri için bu listelere alınmışlardır. Bu listeler, siyasi tasfiye için oluşturulmuş listelerdir; bazı kişilerin devletten ayıklanması için yapılan bir uygulamadır." iddiasında bulundu.

"Amacınız öğrencilikten başlayarak muhalefeti engellemek"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, teklife ilişkin eleştirilerini dile getirerek, "İnsanları mesleğinden mahrum bırakacak bir saik, nasıl sizin grubunuza hakim olur. Yargı kararı ile meslekten atılanlar var ama şimdi siz yargı kararına bile güvenmiyorsunuz, 'güvenlik soruşturmasını geçemedi' diye insanların mesleğini yapmasını engelliyorsunuz." dedi.

Tanrıkulu, "Çok zor ve uzun olan tıp eğitimi alan öğrenciler, güvenlik soruşturması nedeniyle görevlerini yapamayacak. Bunu nasıl yapabiliyorsunuz? Yargıya güvenmiyorum ama yargı kararı bile olmadan bunu nasıl yapabileceksiniz? Bunu anlayamıyorum. Amacınız şu; öğrencilikten başlayarak muhalefeti engellemek. Çünkü, öğrenciler fişlenmek korkusuyla muhalefet edemeyecek." ifadelerini kullandı.

"Yarın bir gün bunu avukatlara da getireceksiniz." diyen Tanrıkulu, güvenlik soruşturmasından geçemeyenlerin avukatlık yapamayacağını iddia etti. Sezgin Tanrıkulu, "Hatta daha da ileri gideceksiniz, mali müşavirlere, mühendislere de getireceksiniz. Giderek bu noktaya doğru taşınacak." şeklinde konuştu.

CHP'li Tanrıkulu, bu teklifin vicdandan ve etik değerlerden yoksun olduğunu savunarak, "Yol yakınken, gelin bu teklifi düzeltelim." dedi.

Milletvekillerinin sorularını yanıtladı

AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, teklifin birinci bölümü üzerinde, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Demircan, AK Parti'nin "taşeron işçilerin kadroya geçirilmesine yönelik sözünü" belirli kriter ve kurallar çerçevesinde yerine getirdiğini belirterek, "Bu kriter ve kurallar dahilinde olan 1 milyona yakın personel alındı. Sağlık Bakanlığında da yaklaşık 150 bin personel kadroya geçti. Bu kritere uymayan, hizmet ve teknik donanım oranını tutturmayan kişilerin kadroya alınması noktasında ise sorun yaşandı." diye konuştu.

Hastanelerin randevu sistemine ilişkin soruyu cevaplayan Demircan, bu sistemdeki taleplerin çok büyük oranının karşılandığını, hastanelerdeki yığılmaların önüne geçen bu sistemin bundan sonraki süreçte tüm ülkede yaygınlaşacağını söyledi.