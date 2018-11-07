Sağlık Alanında Düzenlemeler İçeren Teklif Komisyonda

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Teklifinin 5. maddesi, değişiklik olmadan kabul edildi.

Teklifin 5. maddesinin komisyon görüşmeleri 11 saat sürmüş, maddenin ve madde üzerindeki önergelerinin oylaması, muhalefet milletvekillerinin protestosu ve tartışmalar eşliğinde gerçekleşmişti.

Komisyon tutanaklarına göre, teklifin 5. maddesinde, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin önergeleri oylandı ve kabul edilmedi. Böylece 5. madde, teklifin TBMM Başkanlığına sunulduğu şekliyle kabul edildi.

Buna göre, terör örgütlerine veya MGK'ce devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan veya güvenlik soruşturması sonucuna göre kamu görevine alınmayan tabipler ve diş tabipleri, sadece sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabilecek. Düzenledikleri raporlar yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınamayacak.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Şenel Yediyıldız, AA'ya yaptığı açıklamada, AK Parti'nin, güvenlik soruşturması nedeniyle kamu görevine alınmayan doktorların tüm özel sağlık kuruluşlarında çalışabilmelerine olanak sağlayacak önergesinin, oylama sırasında yaşanan kargaşa nedeniyle verilemediğini ifade etti.

Yediyıldız, önergenin, teklifin Genel Kurul görüşmeleri sırasında verileceğini söyledi.