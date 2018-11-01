Sağlık Alanında Düzenlemeler İçeren Teklif Komisyonda

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Sağlıkta şiddet sorununun, ceza yasasındaki hüküm ağırlaştırmasıyla veya sağlıkçıların ifadelerinin, karakolda değil de sağlık merkezinde alınmasıyla çözülemeyeceğini hepimiz biliyoruz. Bu kapsamlı, etraflı, çok katmanlı bir sorundur." dedi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

CHP milletvekillerinin, teklifin daha detaylı incelenmesi için alt komisyon kurulmasına ilişkin verdiği önerge, müzakerelerin ardından kabul edilmedi.

Teklifin tümü üzerinde söz alan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, herkesin sağlıkçılara karşı şiddetten rahatsız olduğunu belirterek, sağlık çalışanlarından sürekli talepler geldiğini, bu alana devletin bir an önce el atması gerektiğini ifade etti.

Şiddet probleminin çözülmesi gerektiğini dile getiren Emir, "Sizin iktidarınız, 16 yıldır hiçbir şey yapmadı. Şimdi yaparmış gibi görünmek son derece yanlış. Bu kanun teklifinin aslında yeni hiçbir şey getirmediğini ifade etmek zorundayım. Sanki başka bir şey getiriliyormuş gibi anlatılıyor." görüşünü savundu.

Şiddete uğrayan sağlık çalışanlarına ilişkin bilgileri paylaşan Emir, sağlık alanındaki şiddetin giderek arttığını söyledi. Emir, "Sağlıkta şiddet sorununun, ceza yasasındaki hüküm ağırlaştırmasıyla veya sağlıkçıların ifadelerinin, karakolda değil de sağlık merkezinde alınmasıyla çözülemeyeceğini hepimiz biliyoruz. Bu kapsamlı, etraflı, çok katmanlı bir sorundur. Buna çok derinlikli bir yaklaşımda bulunmamız gerekiyor." diye konuştu.

"Hekimlik kutsal bir meslektir"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, kendisinin KHK ile meslekten ihraç edilmiş bir milletvekili olduğunu, konunun vicdanla alakalı olduğunu söyledi.

Doktorların aldığı eğitim ve yaşam felsefesinin teröristliğe uygun olmadığını ileri süren Gergerlioğlu, "İnsanları boş gerekçelerle işinden edenlerin önce bunu bilmesi gerekir. Ben 28 yıllık hekimim. Beni ihraç edenler sadece bana kötülük yapmakla kalmadı, binlerce hastama da kötülük yaptı." diye konuştu.

Doktorların insan hayatıyla ilgili kararlar aldığını dile getiren Gergerlioğlu, "Hekimlik mesleği, kutsal bir meslektir. Böyle bir meslek grubunu basit siyasi gerekçelerle, ispatlanmamış birtakım nedenlerle bir anda sokağa bırakmak hiçbir vicdanın kaldıracağı bir şey değildir." dedi.

Gergerlioğlu, KHK ile ihraç edilen doktorların yaşadıklarını anlattı.

"İnsana bakışınız değişmeli"

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, kendisinin de KHK ile meslekten ihraç edildiğini söyledi.

İslam, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda ne kadar hukuki tedbir alınırsa alınsın, bunun siyasi bir arka planı olduğunu savunarak, birçok alanda şiddet olduğuna dikkati çekti. İslam, "Bunların sosyolojik arka planına biraz eğilelim. Ben, bunların nedeninin, bu toplumun kendini siyasi olarak rahatça ifade edememesine bağlıyorum. Bu baskı ortamı sürdürüldüğü sürece bu şiddeti sadece cezai ve caydırıcı tedbirlerle ortadan kaldırmanız mümkün değil. İnsana bakışınız değişmelidir." görüşünü savundu.

Komisyonda, teklifin görüşmeleri devam ediyor.