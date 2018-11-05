Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplandı

ANKARA - Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplandı.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Sağlık ilgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere toplandı. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra toplandı devam etti.