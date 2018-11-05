Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Toplandı

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) toplandı.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Sağlık ilgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere toplandı. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra toplantı devam etti. - ANKARA