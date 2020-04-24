Sağlığına kavuşan Efe bebeğin boğazından "lokma" geçecek
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Düzce Üniversitesi, Düzce, EFE, Güncel, Haber

Sağlığına kavuşan Efe bebeğin boğazından "lokma" geçecek

Düzce'de mide çıkışında darlık (İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozu) ile dünyaya gelen ve 40 gün boyunca hiç beslenemeyen 1,5 aylık Efe bebek, aldığı tedavi sonucu iyileşti.

24.04.2020 12:37 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:39
Sağlığına kavuşan Efe bebeğin boğazından 'lokma' geçecek

Düzce'de mide çıkışında darlık (İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozu) ile dünyaya gelen ve 40 gün boyunca hiç beslenemeyen 1,5 aylık Efe bebek, aldığı tedavi sonucu iyileşti.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 1,5 ay önce doğan Efe Şenal'ın bir süre sonra beslenemediği fark edildi.

Ailenin tedavi için başvurduğu DÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Kabaklıoğlu, Efe'ye mide girişinde darlık olarak bilinen ve sık rastlanılmayan bir hastalık olan İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozu teşhisi koydu.

Bir süre tedavi gören minik Efe, ameliyatla sağlığına kavuştu.

"Şu an iyi durumdayız"

Doktor Murat Kabaklıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Efe'nin rahatsızlığının nadir rastlanan bir hastalık olduğunu söyledi.

Efe'nin 20 günlükken kusmaya başlamasıyla rahatsızlığının fark edildiğini anlatan Kabaklıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hastalık, halk dilinde mide çıkışında darlık diye tabir ediliyor. Bebeğimiz kusa kusa artık beslenemez hale geldiği için kilo kaybının ardından su kaybı, daha sonra da hayati tehlikesi olmaya başlayacak duruma geldi. Hazırlıklardan sonra ameliyatımızı yaptık. Çok şükür şu an iyi durumdayız. Bebeğimiz mutlu, annemiz mutlu inşallah taburcu edeceğiz. Nadir rastlanan bir hastalık ülkemizde. Batı ülkelerinde daha yaygın bir hastalık. Klinik bir tanı koyuyoruz, tecrübemizde buna dahil oluyor. Daha önce bu tarz ameliyatlar yaptığımız için sıkıntı olmadı."

Anne Elif Şenal ise doğumdan bir hafta sonra bebeğinde şikayetlerin başladığını anlatarak, "İkinci haftada aşırı kusmalarımız başladı. Kilo alımı durmuştu. Bu şekilde buraya geldik. Doktorlarımız ameliyata aldı hemen. Doktorların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bebeğim daha iyi." diye konuştu.

Sağlığına kavuşan Efe bebeğin boğazından 'lokma' geçecek

Kaynak: AA

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